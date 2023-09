Ucraina-Russia, l’analisi: “Putin? È disperato”

(Adnkronos) – Putin? Sarebbe "disperato" mentre si impegna nel tentativo "di vincere una guerra che non vincerà". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, commentando quanto emerge dai dati del report dell'intelligence Gb divulgati dal suo ministero. Il 24 agosto, si legge nel report, l'esercito russo ha preso di mira una nave mercantile nel Mar Nero nel corso di un attacco in cui sono stati lanciati più missili. I missili, tra cui due Kalibr lanciati da una portaerei della flotta del Mar Nero, sono stati abbattuti dalle forze ucraine. L'obiettivo era un mercantile battente bandiera liberiana ormeggiato in un porto. L'attacco è stato compiuto dopo che il governo americano aveva avvertito del rischio di attacchi dell’esercito russo contro le navi civili nel Mar Nero. Per il ministro degli Esteri britannico, quindi, Putin starebbe quindi "cercando di vincere una guerra che non vincerà, e questi attacchi dimostrano quanto sia disperato". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

