WhatsApp, Meta introduce i Canali: come funzionano

(Adnkronos) – WhatsApp sempre più simile a Telegram. Meta ha infatti annunciato l'introduzione dei Canali, una nuova funzionalità "semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni". Gli utenti in Colombia e Singapore saranno i primi a ricevere l'accesso ai Canali. Nei prossimi mesi, Meta amplierà la disponibilità dello strumento per gli utenti degli altri Paesi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

