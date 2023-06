Francia, 6 bambini feriti a coltellate in un parco ad Annecy

(Adnkronos) – Sette persone, di cui 6 bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello ad Annecy, nella regione francese dell'Alta Savoia in Francia. Fonti di polizia citate da Le Figaro, riferiscono che l'uomo ha attaccato i bambini in un parco vicino al lago. Tre dei feriti sono in pericolo di vita. I bambini feriti avrebbero circa tre anni e sarebbero alunni di scuola materna. L'aggressore è stato arrestato. Secondo fonti di polizia è un richiedente asilo siriano, senza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell'ordine. La premier francese, Elisabeth Borne, si recherà oggi a Annecy. A darne notizia è Bfmtv citando Matignon. Emmanuel Macron "segue naturalmente la situazione", fa sapere l'Eliseo, citato da Bfmtv. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

