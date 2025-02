WhatsApp, con questo NUOVO TASTO scopro se il mio partner mi mette le CORNA | Così lo incastri senza ulteriori scuse

Pensi che il tuo partner non sia fedele? Adesso puoi scoprirlo con WhatsApp. Ecco cosa devi fare per scoprire la verità.

Tutti sono concordi nel dire che WhatsApp abbia letteralmente stravolto il modo di comunicare. Tutto è partito da un progetto di due ex impiegati della Yahoo che investirono i loro risparmi e mai avrebbero immaginato di avere un simile successo.

Con il loro intervento le distanze geografiche tra le persone si sono ridotte radicalmente. Basta una semplice videochiamata e gli affetti più cari sembra averli accanto. Con il tempo tante funzioni sono state introdotte, ma stavolta si è andati oltre con l’immaginazione.

Sul sito aranzulla.it è stata riportata una notizia riguardo WhatsApp che nascerà tutti a bocca aperta! In poche parole è possibile scoprire se il partner ti tradisce! Non è uno scherzo, dunque se sei interessato all’argomento allora prosegui nella lettura.

Quante volte ti capita di avere dei dubbi sulla fedeltà della sua dolce metà? Essi aumentano nel momento in cui sui social noti un qualcosa di strano. Inoltre se hai una chiusura quando chiedi delle spiegazioni il tuo umore non è dei migliori. C’è chi punta sul fattore fiducia e si mettono da parte le proprie paranoie mentre altri vogliono vederci chiaro.

Ecco come scoprire su WhatsApp se il partner è infedele

D’ora in poi WhatsApp darà la possibilità, tramite alcune funzioni, di fornire delle informazioni che saranno fondamentali per capire come stanno davvero le cose. Di certo non bisogna affidarsi totalmente a quest’app di comunicazione, però potrebbe aiutarti ad aprire gli occhi.

In primis devi vedere il suo ultimo accesso su WhatsApp. Se, per esempio, ti dà la buonanotte a un orario, ma resta online per altro tempo allora potrebbe essere un segnale da non sottovalutare. Tuttavia qualcuno potrebbe attivare l’opzione di nascondere gli orari di accesso e in tal caso l’impresa diventa più ardua. Eppure c’è un modo per superare questo ostacolo.

Azioni da fare per smascherare gesti sospetti

In poche parole si deve accedere a WhatsApp dal device Android/iOs e cliccare sulla chat in questione. Nella parte superiore della schermata è riportato l’ultimo accesso. Se questo non è possibile allora basta vedere il suo stato on-line, dato che nel momento in cui si scrive è impossibile nasconderlo. Se invece preferisci accedere dal computer allora devi seguire le stesse direttive.

Se vuoi essere più furbo devi condividere un aggiornamento e se il tuo partner è ancora online sicuramente vedrà e a te risulterà ciò. In extremis potresti prendere il suo cellulare e controllare le chat archiviate. Di solito chi le archivia ha qualcosa da nascondere. In tal caso, però, potresti avere dei problemi seri perché invaderesti la privacy di terzi. Qualsiasi cosa tu voglia fare, pensaci bene per evitare spiacevoli conseguenze.