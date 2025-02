UFFICIALE: APPROVATO IL REDDITO DI SOPRAVVIVENZA | Schillaci ci mette la sua: mostra il certificato medico e incassi fino a 500€

È in arrivo un nuovo bonus per una determinata categoria di persone. Andiamo a scoprire chi avrà un valido supporto economico.

Sul sito startupitalia.eu è stata riportata la notizia in merito a una patologia di cui soffrono tante persone in Italia. Si tratta di una malattia cronica caratterizzata dalla presenza eccessiva di livelli di glucosio nel sangue ed è dovuta da un’alterata quantità o funzione dell’insulina. In questo caso molti avranno capito che si sta parlando del diabete e attualmente si distinguono quello di tipo 1 e quello di tipo 2.

Il primo è noto anche anche come diabete giovanile perché si sviluppa negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Il sistema immunitario identifica le cellule del pancreas che producono insulina come estranee e questo porta ad attaccarle. Per quanto riguarda il secondo caso il pancreas produce insulina, però non è sufficiente o non è utilizzata nel migliore dei modi e questo porta a un eccesso di glucosio nel sangue.

I sintomi possono variare da un soggetto all’altro, ma in linea massima si presenta la poliuria, ovvero l’aumento del volume delle urine e la frequenza di minzione, e la polidipsia, vale a dire aumento della sete. Chi ne soffre sicuramente non avrà vita facile.

Sul sito it.vitalaire.com è stato riferito che il Ministero della Salute che in Italia ci sono circa 300.000 persone affette dal diabete di tipo 1 mentre 3 milioni circa sono affetti dal diabete di tipo 2. Purtroppo saranno numeri destinati ad aumentare nel corso del tempo. Per questo motivo si sta ricorrendo ai ripari.

Nuovo supporto economico proposto dal Governo

In un periodo storico delicato come il nostro lo Stato ha deciso di intervenire proponendo una serie di supporti economici. Molte famiglie ne stanno usufruendo, ma deve necessariamente rispettare dei requisiti per poter fare richiesta. Nella maggior parte dei casi si chiede l’ISEE, ovvero il documento che conferma il valore dell’economia di un nucleo familiare.

Ultimamente anche la categoria di persone affette dal diabete potrebbe avere la possibilità di accedere a un bonus. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco cosa fare per ottenere il bonus

Questo è il bonus diabete e l’ammontare dell’assegno varia in base a grado di invalidità riconosciuto. L’importo varia da un minimo di 315 euro a un massimo di 525 euro per 13 mensilità. Ma c’è di più…Queste persone possono avere anche la pensione di invalidità totale se hanno un’invalidità del 100% con reddito annuo che non va oltre il 17.000 euro. Da non dimenticare l’indennità di accompagnamento pari a 525,17 euro.

Per fare richiesta bisogna inviare i documenti all’INPS per avviare il processo di valutazione dell’invalidità. È necessario il certificato medico e online si invierà il tutto. La persona interessata dovrà fare una visita presso una commissione medica specifica e solo così si avrà il verdetto finale.