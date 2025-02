AUMENTO BOLLETTE MARZO | C’è solo questo modo per evitare la mazzata: il segreto sta nella ‘porta’

Se vuoi risparmiare sulla bolletta allora devi seguire un consiglio che farà sicuramente la differenza. Ecco tutti i dettagli.

Quante volte capita di lamentarsi dopo aver ricevuto una bolletta da pagare per stare in regola? C’è chi subito risolve la questione mentre altri tentennano per una serie di motivi.

Sul sito ispacnr.it è stata riportata una notizia che potrebbe stravolgere la quotidianità delle persone, soprattutto di coloro che sono alle prese con le bollette alla fine di ogni mese. Purtroppo tante sono le famiglie che arrivano con l’acqua alla gola e, di conseguenza, devono fare dei sacrifici. In alcuni casi la scelta ricade sugli acquisti al supermercato senza riempire il carrello della spesa.

Altri, invece, decidono di agire in modo diverso. Si tende a puntare su dei piccoli gesti che possono influenzare di molto i costi dei consumi da affrontare. A tal proposito sono stati svelati dei trucchi che possono fare davvero una differenza significativa.

Essi riguardano l’utilizzo di alcuni elettrodomestici che ormai sono diventati indispensabili per noi. In questo caso si tratta di due che si trovano in cucina e sono di vitale importanza per il benessere del nucleo familiare.

Basta consumi! D’ora in poi dirai addio alle bollette salate

Per evitare dei consumi inutili sarebbe opportuno staccare la spina di alcuni elettrodomestici perché, anche se non utilizzati, tendono a consumare energia. Uno dei tanti che si trovano nelle nostre case è il frigorifero, il quale deve essere posizionato lontano da fonti di calore. Il motivo? Per mantenere la temperatura interna dovrà lavorare il doppio. Poi è importante che la temperatura sia intorno ai 4 gradi Celsius mentre intorno ai meno 18 Celsius per il congelatore.

Ovviamente non si deve sempre aprire il frigorifero perché la temperatura potrebbe disperdersi nell’ambiente e per tornare a quella temperatura si impiegherà ulteriormente energia. Questo discorso può essere applicato anche a un altro elettrodomestico.

Non farai più questo gesto e il risparmio sarà assicurato

Quante volte ti sarà capitato di aprire lo sportello del forno durante la sua piena attività per controllare il cibo. Ogni volta che fai questo gesto il calore tende a fuoriuscire e quindi si impiegherà più tempo per ripristinare la temperatura precedente. In questo caso è consigliabile utilizzare un timer o acquistare un forno con lo sportello di vetro per tenere a bada i tempi di cottura

Probabilmente fino ad ora non ci avrai pensato, ma se lo fai puoi ridurre i consumi energetici e salvaguardare allo stesso tempo l’ambiente. Infatti è ben risaputo che il risparmio energetico è sinonimo di beneficio economico e sostenibile.