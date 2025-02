UFFICIALE: ACQUA GRATIS PER TUTTI | Hanno messo nero su bianco, indietro non si torna: queste le nuove regole

Puoi avere l’acqua gratis senza spendere del denaro. Una buona notizia per chi ha stento arriva a fine mese.

L’acqua è un bene prezioso, dato che senza non ci sarebbe vita sul pianeta Terra. In commercio ci sono tante marche consigliate da inserire nel carrello della spesa e tra queste ci sono la Ferrarelle, l’Uliveto e la Sant’Agata.

Si trovano sia nelle bottiglie di vetro che di plastica sugli scaffali. Per qualcuno questo dettaglio può essere indifferente, ma in realtà la scelta potrebbe rappresentare un qualcosa di significativo.

Secondo quanto riportato sul sito ilrestodelcarlino.it sembra che ci sia la possibilità di avere dell’acqua gratis solo se si rispetta un determinato requisito. Il discorso riguarda un comune italiano specifico che ha voluto aderire a un’iniziativa davvero interessante.

Il progetto è stato promosso da ATA Rifiuti e alcuni negozianti di Falconara hanno aderito con entusiasmo. Dalla loro parte c’è anche il sostegno di Viva Servizi e altri 20 comuni! “Questa iniziativa ci consente di creare una rete di commercianti volta alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione sui temi della riduzione dei rifiuti e della valorizzazione delle risorse“, ecco le parole dell’Assessore del Commercio Ilenia Orologio. Ma in che cosa consiste? Andiamo subito a scoprirlo.

Acqua gratis per tutti, ma a una condizione

A tal proposito è intervenuto anche l’Assessore all’Ambiente Elisa Penna che ha ringraziato tutti coloro che hanno scelto di aderire a questo progetto, in quanto il vero cambiamento ha inizio con dei piccoli gesti. Tra le prime attività che hanno aderito non mancano bar, pasticcerie e pizzerie. Chi ha organizzato il tutto è ottimista, dato che il numero di adesioni aumenterà a dismisura.

In questo caso si sta puntando sulla sensibilizzazione al consumo di un bene digitale importanza, ovvero l’acqua. Sono state messe a disposizione delle fontanelle pubbliche e così l’acqua gratuita per tutti. Per questo motivo è essenziale munirsi di un oggetto che sostituisce le bottiglie di plastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domitilla Sangiorgi (@ilpiccoloprincipececina)

“L’acqua che non va per l’insù”, ecco cosa propone il progetto

“Ridurre il consumo di plastica monouso e incentivare l’uso di borraccia e riutilizzarle significa agire concretamente per la salvaguardia del nostro Paese”, parole che non hanno lasciato indifferenti i cittadini di questi comuni.

A tal proposito bisognerà mettere da parte le bottiglie di plastica usa e getta perché ognuna di esse impiega tra i 400 e i 1000 anni per decomporsi. Di conseguenza si consiglia di fare utilizzo di borracce. Questo contenitore infrangibile e leggero con il passare del tempo sostituirà del tutto le bottiglie di plastica. Per ora bisogna solo attendere che il cambiamento avvenga a tutti gli effetti.