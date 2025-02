ACARI DELLA POLVERE, me ne sono sbarazzato con questo spray | Funziona davvero e di notte dormo una meraviglia, provalo

D’ora in poi gli acari della polvere saranno solo un lontano ricordo! Ecco la soluzione che può fare al caso tuo.

Gli acari non sono altro che le microrganismi che appartengono alla famiglia di scorpioni e ragni. Dato che sono invisibili a occhio nudo, possono rappresentare un problema per la salute dell’uomo.

La loro presenza può causare starnuti, prurito alla pelle occhi che lacrimano e difficoltà a dormire. Essi non mordono, ma si nutrono delle cellule cutanee eliminate che si trovano su cuscini, materassi e pavimento.

In linea generale la presenza degli acari aumenta tra luglio e dicembre mentre nei mesi restanti pare che ci sia una riduzione. Un buon rimedio è una soluzione di acqua e bicarbonato da spruzzare sulle superfici interessate. Tuttavia tanti altri possono essere prese in considerazione.

Sul sito ospedalebambinogesu.it è stata riportata una notizia che potrebbe stravolge la quotidianità di coloro che sono le prese con gli acari della polvere. Sia per adulti che per bambini le cose cambieranno in modo efficace seguendo dei consigli.

Semplici consigli, ma grandi risultati contro gli acari

Prima di tutto bisogna rivestire materassi e cuscini con fodere anti-acaro su cui passare almeno una volta alla settimana un panno umido. Lo stesso discorso vale anche per i piumoni e inoltre è consigliabile non avere i peluche nelle camere da letto. Se proprio non si può fare questa rinuncia allora devono essere lavati ogni due settimane e messi in freezer una giornata intera.

Poi bisogna anche ricoprire i pavimenti con delle piastrelle per evitare sempre l’accumulo della polvere. Anche la carta da parati dovrebbe essere sostituita con della vernice lavabile. Molto importante è anche ventilare gli ambienti domestici perché in questo modo si può ostacolare l’umidità interna che può favorire la sopravvivenza degli acari. Non è finita qui, dato che c’è anche un rimedio davvero miracoloso che rende l’aria più sana.

Una soluzione utile per l’ambiente domestico

Andando nello specifico, si tratta dell’aspirapolvere dotato di filtro HEPA (High Efficiency Particular Air). Da premettere che il suo funzionamento è molto semplice perché basta premere un tasto e il gioco è fatto. I filtri hanno lo scopo di catturare lo sporco e quello più richiesto è proprio il filtro HEPA.

L’aspirapolvere permette di respirare aria pulita anche quando si pulisce casa, un dato fondamentale dal punto di vista igienico. Anche dall’aria è capace di rimuovere le particelle di sporco nocive evitando così il verificarsi di allergie come l’asma. Per pulire questi filtri non si deve usare l’acqua perché perderebbero la loro capacità filtrante. In linea massima deve essere cambiata almeno ogni 2 anni.