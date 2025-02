Vedi questo fiammifero in 20 secondi e sei OLTRE LA MEDIA | Metti alla prova il tuo QI e scopri se davvero sei incredibile come pensi

Esiste un test matematico che dimostra il valore del tuo quoziente intellettivo. Se ti reputi all’altezza, puoi metterti alla prova.

Il quoziente intellettivo è un punteggio che si ottiene con dei test standardizzati e allo scopo di misurare appunto l’intelligenza. Alcuni di essi possono essere somministrati direttamente da figure esperte mentre altri sono disponibili su web in modo assolutamente gratuito.

Il primo test fu introdotto nel 1905 dallo psicologo Alfred Binet, il quale lo realizzò per gli alunni in modo tale da individuare delle problematiche tipiche dell’ambiente scolastico. Da allora tanti sono stati gli studi fatti sull’argomento. Il collega William Luis Stern coniò il termine IQ (Intelligence Quotient) e lo definì con la formula: 100 x età mentale : età biologica.

Tanti sono i siti che ne propongono a quantità industriale, dunque la scelta viene fatta puntando su un gusto personale. Ci sono test visivi con immagini in cui si deve individuare un errore e all’appello non mancano i test matematici.

Uno in particolare sta mettendo a dura prova chi ha la presunzione di dire di avere una marcia in più rispetto alla massa. Se credi di avere un’intelligenza superiore alla norma mettiti alla prova e dimostralo.

Un test matematico davvero difficile è disponibile sul web

Sul sito younipa.it c’è un rompicapo matematico che sta mandando tutti in tilt perché risulta difficile trovare la soluzione in pochissimo tempo. La sfida prevede di arrivarci in meno di 10 secondi! Si tratta di un test utile per sviluppare il pensiero critico e la capacità di ragionamento.

In tal caso si sta parlando dell’enigma dei fiammiferi. In poche parole bisogna trovare un qualcosa che non quadra e per farlo occorre prestare la massima attenzione e andare oltre gli schemi della logica. Una sorta di pensiero divergente che permette di trovare più alternative per arrivare alla soluzione. Cosa fondamentale è non lasciarsi influenzare dalle apparenze!

Ecco cosa bisogna fare per ottenere la soluzione

In questo caso abbiamo a che fare con l’equazione seguente: 9 – 0 x 3 = 18. Chi non conosce bene le regole della matematica potrà avanzare due ipotesi, ovvero svolgere prima la sottrazione e poi la moltiplicazione o viceversa. Le soluzioni potrebbero essere 27 e 9, ma in entrambi i casi la soluzione è sbagliata.

Infatti bisogna spostare 2 fiammiferi e qui la faccenda si complica. Basta ragionare un po’ e alla fine si avrà l’equazione 9 + 3 x 3 = 18. Ciò significa che un fiammifero dello 0 è stato utile per passare dalla sottrazione all’addizione mentre l’altro è stato posizionato in modo tale da avere un 3. Se sei riuscito a trovare la soluzione allora vuol dire che il tuo quoziente intellettivo è superiore a 130!