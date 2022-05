WDSF World Championship, Pacini e Galuppo vicecampioni d’Europa

In queste ore, a Bucarest, è in corso la World Dance Sport Federation European Championship. L’edizione del 2022 si è già tinta di azzurro, in virtù della medaglia d’argento ottenuta dalla coppia composta da Francesco Galuppo e Debora Pacini.

Francesco Galuppo e Debora Pacini

Galuppo-Pacini: medaglia d’argento nella categoria Danze Standard Amatori Adulti

Il punteggio del tandem italiano è stato di 192,13, ed è bastato per piazzarsi al secondo posto nella categoria Danze Standard Amatori Adulti. In prima posizione la coppia lituana formata da Sodeika e Zukauskaite, che ha stabilito un punteggio di 192,96.

A riportarlo, una nota dell’ufficio stampa della Federazione Italiana Danza Sportiva,