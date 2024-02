Vuoi vivere 10 anni in più? Ti basta mangiare questi alimenti: quello che i medici non ti dicono

Se vuoi vivere più a lungo mangia questi alimenti, Camperai dieci anni di più. Quello che i medici non ti dicono mai.

La vita è un dono meraviglioso che dobbiamo preservare con molta cura e infinito rispetto. Tale atteggiamento non lo dobbiamo però volgere solo nei confronti della nostra ma anche in quella degli altri. Ed è per questo motivo che si raccomanda di usare la testa e tanta prudenza quando ci troviamo alla guida, per esempio.

In ogni caso per stare bene con gli altri in primis bisogna percepirsi in armonia con noi stessi. Dunque amarsi e rispettarsi, presupponendo che il rispetto sia la forma più primordiale d’amore. Solo così saremo poi in grado di amare e di rispettare le altre persone. Inoltre è fondamentale trovare un giusto equilibrio psico- fisico, pensando seriamente alla propria salute.

Quest’ultima è molto fragile e assai capricciosa. Dobbiamo dedicarci del tempo e non dimenticarci mai che noi siamo ciò che mangiamo. Pertanto è sempre vivamente consigliato seguire il più possibile una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata dove non devono mai mancare, come i nutrizionisti ci consigliano, frutta e verdura fresca di stagione.

Vivi dieci anni di più inserendo alcuni alimenti nella tua dieta

Oltre a ciò è doveroso cercare di tenersi costantemente idratati, bevendo i 2 litri canonici di acqua al giorno, ancor meglio se liscia. Un altro toccasana è poi quello di sorseggiare tisane rilassanti la sera prima di coricarci e sgonfianti e drenanti dopo il pranzo. Bene è pure il tè verde, il matcha sarebbe il top, per tenere bello vivo a ogni età il metabolismo.

Sempre in tale direzione è d’uopo dormire 8 ore a notte e praticare regolarmente attività sportiva. Non dobbiamo per forza iscriverci in palestra. Bastano anche solo passeggiate sotto casa. E poi pare che per riuscire a mantenersi più giovani e in forma a lungo, nonché vivere dieci anni di più, basti inserire maggiormente alcuni alimenti all’interno della propria alimentazione. Noi ve li sveliamo.

I fantastici 4 e non solo

Parliamo di latte, latticini, verdure, frutta in guscio e legumi. Subito a ruota li seguono i cereali, la frutta in linea generale, il pesce e la carne bianca che è ben preferibile a quella rossa. Quest’ultimo consiglio è anche super valido per chi soffre di gastrite cronica. Bene è anche non eccedere con le uova e possibilmente eliminare le bevande gassate e zuccherine.

Attenzione pure a non esagerare con l’alcol. Un bicchiere di vino ce lo possiamo concedere ma non andiamo oltre soprattutto nei periodi più caldi. Non facciamoci poi attrarre in maniera forte da carni elaborate, da sughi super saporiti e da troppi carboidrati complessi. Non eliminiamoli del tutto ma cerchiamo piuttosto di diminuire le loro porzioni.