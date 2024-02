Dieta dello yogurt: perdi 10 kg in meno di un mese | Nelle donne c’è un effetto stupefacente in questa zona del corpo

Se ami lo yogurt, buone notizie: con questa dieta mirata perdi peso e ritrovi il benessere in pochissimi giorni, provare per credere.

Lo yogurt è un alimento leggero, gustoso e ricco di benefici per l’organismo, grazie alla sua composizione variegata di nutrienti.

Esso fornisce infatti proteine, importantissime nella costruzione e nel mantenimento della muscolatura, calcio e preziosi probiotici, alleati del benessere intestinali e del sistema immunitario.

Lo yogurt vanta inoltre un basso apporto calorico (soprattutto se magro o a basso contenuto di grassi), e risulta uno snack perfetto per colmare l’appetito durante le pause dal lavoro o dallo studio.

Optando per formule senza zuccheri aggiunti o praline, quindi, si può integrare tranquillamente questo alimento nella routine quotidiana, e non è tutto: esiste persino una dieta a base di yogurt che promette una perdita di peso fino a 10 chili in un solo mese!

La dieta dello yogurt step by step

Recenti studi clinici suggeriscono che consumare alimenti ricchi di proteine possa contribuire alla perdita di peso, nonché a smaltire fino all’81% del grasso addominale nelle donne. Questo accade perché le proteine contribuiscono a implementare le energie dell’individuo, favorendo il movimento fisico e il senso si sazietà.

Anche il calcio svolgerebbe un effetto benefico sul metabolismo dei grassi, ed impedisce perciò al corpo di produrre eccessiva insulina, l’ormone responsabile degli sbalzi di peso. Il menù previsto dalla dieta include lo yogurt ad ogni pasto, in abbinata a cibi a basso contenuto di carboidrati. A colazione, per esempio, si consiglia l’assunzione di yogurt naturale senza zuccheri aggiunti con muesli ipocalorico, oppure una mela a fette. A pranzo si può invece optare per della carne magra, arricchita con una maionese prodotta con lo yogurt e qualche goccia di limone. Verso metà giornata si può ripiegare su una crudités di verdure con salsa allo yogurt, oppure per un gustoso frullato con prodotti di stagione. A cena, infine, sono perfette le verdure al forno (oppure lesse) con pollo e salsa yogurt all’aglio, in modo da vivacizzare l’impatto complessivo del piatto. E, ovviamente, i vegani possono sostituire le pietanze di origine animale con le equivalenti vegetali, a partire dalla composizione stessa dello yogurt. In commercio, infatti, esistono numerose varianti a base di soia, avena e cocco, altrettanto deliziose e salutari!

Dieta dello yogurt: ulteriori suggerimenti

Come per ogni altro regime alimentare, occorre valutare attentamente come bilanciare i vari nutrienti, in modo da non incorrere in pericolose carenze alimentari.

Consigliamo perciò di richiedere l’assistenza di un professionista, prima di intraprendere qualsivoglia dieta o stravolgimento della routine alimentare ordinaria.