Farmaci scaduti, multa salatissima se li butti qui: fai molto attenzione perché si ti beccano sono guai

Farmaci scaduti, non buttarli a casaccio! Se lo fai qui poi sono dolori!

Di certo avere in casa dei farmaci scaduti non è il massimo. Difatti possono provocare malesseri e allergie. Chiaramente ciò può assumere toni ben più gravi se risultato tanti da tempo. Occhio anche se sono stati aperti. Ergo, una volta al mese almeno verifichiamo che quelli che abbiamo a nostra disposizione non lo siano a stretto giro.

Inoltre è opportuno sia per la nostra salute, che quella del nostro portafoglio e conto corrente, sia esso bancario che postale, evitare come la peste che ciò che accada. Difatti solitamente i farmaci costano moltissimo. E anche se talvolta, con l’ausilio del nostro medico curante o farmacista di fiducia, puntiamo su quelli che costano meno ma che sono comunque efficaci, tanti soldini li dobbiamo comunque sborsare.

Il consiglio dunque è di non eccedere mai e poi mai nell’acquistarne e di farsi aiutare dagli esperti per comperare solo quelli che ci servono per davvero e che magari sono in grado di risolvere più malesseri. Altro aspetto da tenere in viva considerazione è la loro conservazione, esattamente come per il cibo che acquistiamo, compiendo tanti sacrifici, al supermercato.

Farmaci scaduti, attenzione a dove li getti

Il caldo, così come i repentini sbalzi di temperatura, non sono affatto il massimo per loro. Dunque cerchiamo di porli all’interno di un mobiletto comodo, ben pulito e igienizzato, evitando assolutamente di posizionarlo in cucina o sopra i caloriferi. Bene è metterlo in bagno purché distante dalla vasca e dalla doccia.

Detto ciò, non mischiamo mai i vari farmaci all’interno delle varie confezioni e scriviamo sempre sopra la scatola per che cosa serva in particolare ciascuno di loro. In ogni caso, dopo aver fatto una bella cernita, capita talvolta di doverli gettare. E a quel punto non sappiamo che pesci pigliare. E alla fine li gettiamo nel posto sbagliato.

Il posto giusto dove metterli e quello più sbagliato

Per prima cosa le confezioni di carta, così come i foglietti con le relative istruzioni e varie caratteristiche del farmaco in questione, comprese le varie contro indicazioni, vanno gettate/i per l’appunto nella carta. Invece il farmaco non possiamo gettarlo nel nostro cestino dei rifiuti. Difatti i farmaci scaduti vanno messi nell’apposito contenitore che si trova fuori le farmacie.

Solo in tale maniera agiremo correttamente e non andremo mai e poi mai incontro a sanzioni. In ogni caso impariamo a compiere una raccolta differenziata più mirata e precisa anche dopo aver assunto una medicina. Per esempio la bustina vuota dei vari farmaci va gettate nel secco residuo e non nella carta.