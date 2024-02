Vuoi un corpo tonico e snello? Con questa attività avrai il fisico di Belen: basta farlo 3 volte a settimana

Se anche tu vuoi un corpo divino come quello di Belen datti da fare con questa attività. Basterà farla 3 volte alla settimana.

Indubbiamente se parliamo di Belen Rodriguez pensiamo immediatamente a un concentrato di bellezza e di sensualità allo stato puro. Anche senza un filo di trucco e con indumenti molto casual lei è sempre bellissima. E’ chiaro che Madre Natura sia stata decisamente molto magnanima con lei, così come lei, dal canto suo, non ami starsene con le mani in mano.

Difatti per essere al top cerca di seguire il più possibile un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata dove frutta e verdura fresca di stagione la fanno da padrone assolute. Non ama poi i condimenti eccessivi e cerca di stare lontana dalle bibite gassate. Non ha eliminato comunque nulla dalla sua alimentazione, cerca solo di non eccedere con le porzioni.

Non si dimentica poi di mantenersi costantemente idratata bevendo i 2 canonici litri di acqua al giorno, nonché di sorseggiare tisane drenanti e sgonfianti durante il giorno e altamente rilassanti la sera. Tuttavia, come gli esperti continuano giustamente a ripeterci, se non pratichiamo del movimento e dello sport non potremmo mai notare grandi risultati per quanto concerne la nostra forma fisica.

Per avere un bel fisico tonico e snello come Belen fai come lei

E pure lei, la divina Belen, lo sa molto bene. E dunque non ha mai smesso di fare attività sportiva e del moto nemmeno quando è giunta nel 2020 la pandemia. Allora lei si allenava in casa e non si perdeva l’occasione di fare degli esercizi anche solo per scacciare lo stress. Non per nulla è lui la causa numero uno del sopraggiungimento di tanti problemi di salute.

E se anche noi vogliamo ottenere il fisico della meravigliosa showgirl argentina e svuotare la mente almeno per un po’ basta che iniziamo a praticare questa attività con una certa frequenza. No, non si parla di ogni giorno ma di 3 volte a settimana, Se saremo costanti i risultati di certo non tarderanno ad arrivare.

L’attività fisica che ti farà volare

Parliamo dell’antigravity yoga che è definibile, e pure a buona ragione, come un perfetto e accattivante mix tra yoga, pilates e calisthenics. Questa pratica è fantastica non solo per tonificare il nostro corpo ma anche per ricevere grandi benefici soprattutto se viviamo una vita, complice il lavoro in ufficio, eccessivamente sedentaria.

E poi è fantastico per dire un bel ciao ciao con la manina ai problemi legati alla schiena e a farci mantenere una corretta postura. Inoltre per chi già pratica regolarmente dello sport è un vero toccasana per diventare ancora più agile. Certo, bisogna avere anche un po’ di coraggio per accettare di praticarlo sospesi e collegati al soffitto da una corda e una tenda! Tuttavia i risultati ottenuti sono spettacolari.