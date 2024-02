Capelli perfetti in 5 minuti, il trucco dei parrucchieri ti salva la serata: d’ora in avanti li asciugherai solo così

Capelli al top in soli 5 minuti di orologio con il trucchetto dei parrucchieri. Da cogliere al volo!

Parliamoci molto chiaramente e non prendiamoci in giro nemmeno per un solo istante. Avere dei bei capelli in ordine in poco tempo è il sogno proibiti di ogni donna. E averceli in ogni giorno, senza per forza di cose correre dal parrucchiere, è decisamente il massimo. Il problema è, come recita un famoso detto, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Cominciamo con il dire che farsi prendere dal panico non è mai e poi mai una buona cosa dal momento che ci porterà di certo a sbagliare anche se per la verità ce la caviamo con spazzole e pettini. Detto ciò dobbiamo partire dalla base, dunque dalla salute del capello. Se è sano, se il colore è ben fatto e il taglio ok possiamo già tirare un bel sospiro di sollievo.

Ovviamente se le nostre chiome sono pulite e morbide è ancora meglio. Fondamentale è dunque prenderci sempre cura costantemente di loro con prodotti di qualità e mirati per la loro tipologia, senza eccedere con la loro quantità e con i lavaggi eccessivamente frequenti. E poi occhio all’ uso che facciamo di piastre, ferri e phon.

Capelli perfetti in 5 minuti, il trucco top dei parrucchieri

Un uso prolungato e non corretto di questi strumenti alla lunga può portare a un disastro annunciato. Difatti i nostri capelli potrebbero seccarsi in maniera pazzesca e iniziare persino a cadere. Pertanto se non siamo molto abili, soprattutto per quanto concerne le piastre e i ferri, non usiamoli. E che dire del phon?

Consuma un sacco ma la testa e le chiome vanno sempre asciugate. Per evitare danni dobbiamo evitare di avvicinarlo troppo ai nostri capelli e di sfruttare troppo il calore. Tra l’altro quest’ultimo è sotto sotto pure il grandissimo nemico della tua piega. E così se ne vuoi una top anche a casa tua segui questa dritta. Ne rimarrai piacevolmente sorpresa.

Con dell’aria fredda la piega è salva

Se vuoi possedere chiome mosse o belle arricciate e lucide, comincia ad arricciare le tue ciocche con la spazzola, fissandole poi con dei classici beccucci. Per asciugarle sfrutta l’aria calda del phon ma quando poi le avrai fissate punta su quella fredda. Solo così difatti potrai essere certa che la piega terrà a la tua serata sarà dunque salva.

In tale maniera si evita in men che non si dica che da un lato i capelli si annodino e dall’altro che perdano volume. Indubbiamente tantissime volte ti è capitato di essere soddisfatta del lavoro fatto e pochi istanti dopo lamentarti del fatto che la piega era andata a farsi friggere. Ora con questo semplice escamotage potrai di certo stare più tranquilla.