Formiche in casa, la soluzione per eliminarle è più semplice di quanto pensi: ti bastano due ingredienti

Formiche in casa, ecco come dire loro addio in semplici mosse. Ti bastano solo due ingredienti.

Lo sappiamo che vale sempre il detto che dopo tre giorni l’ospite puzza ma loro di andarsene non hanno nemmeno la minima idea. Se ne stanno difatti così bene all’interno della nostra casetta che hanno eletto in men che non si dica alla loro reggia ufficiale. Mangiano e bevono gratis, sono al riparo e fanno pure gruppo.

Di chi parliamo? Delle care signore formiche che anche nei periodi freddi tendono a farci un po’ troppo spesso visita. E poi non avvertono nemmeno! Non suonano il campanello e quando trovano un’apertura e un varco, senza tante cerimonie, ce le troviamo tra i piedi. Sono indubbiamente della grandi maleducate e mega scroccone. Ora però è giunto il momento di far capire loro che se ne devono andare.

Il problema è che non è tanto semplice mandarle via. Diciamo che quando pensiamo di avercela fatta poi rimaniamo malissimo, accorgendoci che non è affatto così. Per prima cosa è bene metterci in testa che non dobbiamo aspettare che la nostra dimora ne sia invasa per metterci in moto in tale direzione.

Formiche, la semplice soluzione per eliminarle in men che non si dica

Inoltre possiamo anche prestare maggiore attenzione ad alcuni particolari per evitare che loro siano indotte a tenerci compagnia. Per prima cosa evitiamo come la peste di tenere le stanze in disordine, sporche e impolverate. Tutto ciò non è il massimo per la nostra salute e diventa il luogo ideale per l’arrivo dei batteri e degli insetti come le care formiche.

Inoltre dopo che abbiamo mangiato non lasciamo i piatti sporchi nel lavabo ma apprestiamoci a lavarli subito o a metterli nella lavastoviglie. Occhio anche alle briciole e ai residui di cibo che possono cadere in terra. La cosa poi alla quale prestare attenzione è quella di tenere ben chiusi i sacchetti del cibo aperto, compresi i pacchi e i barattoli contenenti la pasta e il riso.

Con due ingredienti risolvi la questione

Al di là di queste raccomandazioni per evitare che le formiche si avvicino un po’ troppo disinfettiamo soprattutto i mobili della nostra cucina con un poco di aceto che tende ad allontanarle. Se invece ci hanno già fatto visita per allontanarle possiamo creare un semplice mix di bicarbonato e zucchero a velo da posizionare nei luoghi dove solitamente si annidano.

In pochissimo tempo se ne andranno e tenderanno a non farci più visita se noi di tanto in tanto continueremo a mettere in atto questo semplice escamotage. Ovviamente prima di darci alla pazza gioia in tale direzione ricordiamoci che se abbiamo dei cani e gatti in casa ciò può risultare nocivo per loro.