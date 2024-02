Maschera per il viso rigenerante: questo ingrediente l’hai sempre buttato ma è essenziale | La pelle ti ringrazierà

Maschera top per il viso grazie a questo ingrediente. Lo hai sempre gettato nel cestino, ora non farlo più.

Parliamoci molto chiaramente, il viso, esattamente come le nostre mani, sono indubbiamente il nostro più importante biglietto da visita. Inoltre è ciò che nota in primis una persona quando ci vede e ci conosce per la prima volta. Inoltre il nostro volto parla per noi. Difatti le sue espressioni possono esprimere una grande carrellata di emozioni.

Tra l’altro può dire molto anche sul nostro stato di salute sia fisico che mentale, tenendo comunque ben presente che i due aspetti il più delle volte vadano a braccetto. Difatti se non stiamo bene, magari siamo raffreddati o abbiamo mal di stomaco è facile notare sulla pelle del nostro viso degli arrossamenti e degli sfoghi cutanei, nonché i classici brufoletti.

Se poi siamo stanchi e stressati le borse sotto gli occhi, che in certi casi sono pure assai vistose, come le occhiaie non mancano mai. Altre volte anche il colore dell’epidermide ne risente diventando spenta e persino grigia. E ciò non è di certo il massimo per la nostra autostima. In ogni caso si può sempre correre in men che non si dica ai ripari.

Maschera per il viso rigenerante fai da te, vi basta questo ingrediente

Per prima cosa mettiamoci in testa che se mangiamo male e non ci manteniamo costantemente idratati, bevendo i 2 litri canonici di acqua al giorno e non riposiamo 8 ore a notte, la pelle del nostro viso non potrà essere un granché. Se poi fumiamo e siamo avvezzi a bere alcol, di certo ciò non ci è di aiuto in tale direzione, anzi!

Inoltre vietatissimo è andare a dormire senza essersi completamente struccate con prodotti mirati per la nostra tipologia di epidermide. Al mattino pensiamo alla pulizia e stendiamo sempre un velo di crema da giorno mentre la notte appositamente una pensata per il riposo notturno. E poi una volta a settimana coccoliamoci con una maschera. Una top a possiamo preparare a casa nostra con questo ingrediente. Di solito lo buttiamo sempre via.

Le foglie di carciofo, un toccasana per la pelle grassa

Parliamo, udite udite, delle foglie del carciofo! Per realizzare la nostra strepitosa maschera casalinga ad alto indice rigenerante, ci basterà semplicemente frullare una manciata di queste foglie. A questo punto otterremo in men che non si dica un succo da mescolare con cura con un cucchiaino di miele.

Ora non ci resta che stendere sul viso questa miscela e lasciare agire per una quindicina di minuti. Trascorso il tempo indicato, sciacquiamo con acqua rigorosamente tiepida, quindi tamponiamo delicatamente il viso con un asciugamano in microfibra. Tale trattamento è particolarmente adatto a chi possiede la pelle grassa.