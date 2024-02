Salute, cambiare le lenzuola è importante: gli esperti svelano ogni quanto dovresti farlo e come igienizzarle

Salute, l’importanza di cambiare le lenzuola. Con quale frequenza lo devi fare e come igienizzarle al top.

Indubbiamente la nostra salute è il dono più importante e prezioso che abbiamo ma pure il più fragile e instabile che abbiamo. Ed è per questo motivo che dobbiamo preservarlo meglio e trattarlo con i guanti. E non parliamo solo di quella meramente fisica ma anche di quella psicologica, fermo restando che comunque le due il più delle volte vadano a braccetto.

Detto ciò quando si parla di igiene e pulizia domestica, bisogna cercare di diventare più esperti e di trovare il tempo necessario per dedicarsi a ciò per il nostro bene assoluto. Difatti vivere in una casa sporca, che emana cattivi odori e disordinata non è proprio il massimo. E lo stesso possiamo dire del nostro letto.

Capite dunque bene che oltre a rifarlo con cura dobbiamo provvedere anche al cambio delle lenzuola, nonché al loro mirato lavaggio in lavatrice e a una corretta fase di igienizzazione. Quest’ultima è assolutamente fondamentale per mettere alla porta i batteri, la polvere, i peli e i capelli e tutta la sporcizia che si può annidare su di esse, senza che ce ne rendiamo conto.

Salute, con quale frequenza cambiare le lenzuola

Chiaramente quando siamo malati e magari abbiamo un brutto raffreddore se non proprio una sonora influenza sarebbe d’uopo cambiarle ogni giorno. Se poi abbiamo a che fare con animali domestici, come cani e gatti che dormono con noi, dobbiamo assolutamente organizzarci per cambiarle ogni 3- 4 giorni.

Lo stesso dobbiamo fare con le federe visto che appoggiamo su di esse il capo e i nostri capelli. Ovviamente se poi sia esse che le lenzuola presentano delle macchie, nel secondo caso magari dovute ad alcune perdite per via del flusso mensile, dobbiamo necessariamente cambiarle e lavarle senza perdere tempo.

Come lavarle bene e igienizzarle al top

In tutti gli altri casi, se dormiamo nel nostro letto ogni notte, dobbiamo procedere con il cambio una volta a settimana. Se invece soprattutto nel week end dormiamo fuori casa, è ok anche ogni 15 giorni. Per quanto concerne il lavaggio, da effettuare rigorosamente in lavatrice, se sono bianche, di cotone e di lino va bene quello a 60° mentre se sono colorate solitamente a 40°.

A livello di prodotti è meglio puntare su un detersivo di qualità delicato e un ammorbidante al profumo di lavanda, ad alto potere rilassante. Non dimentichiamoci però del fatto che nel primo caso bisogna pure puntare su qualità disinfettanti. E qui bisogna anche aggiungere che i gradi da selezionare in lavatrice dovrebbero essere tra i 60° e i 90°.