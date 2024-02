Moda casa 2024, 5 idee salvaspazio che ti lasceranno a bocca aperta | Puoi realizzarle anche tu

Moda casa 2024, le 5 idee salvaspazio che ti manderanno in orbita. Da copiare subito!

Con gli affitti che girano bisogna necessariamente accontentarsi il più delle volte, soprattutto se parliamo di giovani e di giovanissimi, di case piccole. In alcuni casi possiamo dire appartamenti con poche stanze se non monolocali e bilocali. Dunque lo spazio a loro disposizione è davvero poco. Il punto è che poi fanno fatica a farci stare dentro tutto quanto.

Magari all’inizio si accontentano di poche cose ma poi può capitare che aumentino gli oggetti o i capi di abbigliamento e a quel punto è necessario l’acquisito di altri mobili per contenerli. Bella idea, ma dove metterli? Tanto più che in tantissimi ormai praticano il famoso e super chiacchierato smart working.

Ergo devono necessariamente trovare il posto dove crearsi un piccolo ufficio e ove lavorare in tranquillità. Tanto più che sovente devono partecipare a delle riunioni video con i capi e i colleghi e quindi devono trovare un posto adatto all’interno della loro dimora per poterlo fare. Insomma, se non si vuole impazzire bisogna volare con la fantasia e aguzzare l’ingegno.

Moda casa, come risolvere il problema dei piccoli ambienti

Diciamo subito che non solo per una questione di pulizia e di igiene della nostra casa ma anche di salute mentale sarebbe d’uopo evitare di ammassare troppe cose. Dunque di tanto in tanto notiamo quelle che non usiamo più, quindi o diamole in beneficienza o vendiamole. Inoltre, vista anche la grande crisi che circola tuttora nel nostro Paese, evitiamo di darci alle compere sfrenate.

Fatto sta che nonostante ciò non riusciamo comunque a trovare lo spazio necessario per vivere e lavorare nella nostra casetta, essendo assai piccola. Niente paura! Con queste 5 fantastiche idee salva spazio potrete risolvere l’assai spinosa faccenda in un battito di ciglia. Siete pronti a scoprirle insieme a noi?

Le 5 super top idee salva spazio

Per prima cosa vi consigliamo di optare per un letto dotato di un bel cassettone. Lì potete metterci le lenzuola, coperte, federe, cuscini di ricambio. Lo stesso potete fare con il vostro divano. Lì potrete porci dei suppellettili che usate di tanto in tanto o un tavolino pieghevole da usare per gli aperitivi con gli amici. Se pensate di avere di tanto in tanto degli ospiti puntate invece a divano o poltrone letto.

Potete poi anche optare per un letto o armadio a muro nonché sfruttare maggiormente le altezze con l’utilizzo di mensole nelle varie stanze. Per i più rivoluzionari è disponibile anche il set da tavola pieghevole con le sedie che si incastrano a lato. Oppure la consolle da ufficio che poi diventa un bel tavolo a sua volta allungabile.