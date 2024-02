Pulizie, su TikTok le fanno tutti così: zero stress e casa pulita in sole 8 mosse

Pulizie di casa, su TikTok ti insegnano a farle in questo modo. Dirai così stop allo stress.

Se vogliamo stare bene, sia fisicamente che psicologicamente parlando, dobbiamo prenderci maggior cura di noi stessi. Il che significa iniziare a seguire una dieta, intesa come alimentazione, più sana, varia, bilanciata e controllata, dove non deve mai e poi mai mancare tanta bella e buona frutta e verdura fresca di stagione.

Fondamentale è tenersi costantemente idratati. Oltre a ciò dobbiamo metterci in testa che pure il luogo dove viviamo e magari anche lavoriamo deve essere in forma per il nostro benessere. Dunque la nostra casa deve essere ben pulita e igienizzata, oltre che profumata. Ciò, oltre a rappresentare una vera gioia per gli occhi e lo spirito, è essenziale per non ammalarsi.

Difatti lo sporco e la polvere possono dare il libero accesso all’arrivo di batteri e insetti che non sono affatto il massimo per il nostro organismo. Inoltre se ciò capita in cucina che è il luogo ove conserviamo, cuciniamo e cuociamo il nostro cibo, è decisamente disgustoso. Come correre a ripari evitando tutto ciò? Dandoci da fare con le pulizie!

Pulizia della casa, su TikTok le fanno così, zero stress

Lo sappiamo, l’idea non vi alletta soprattutto se arrivate a casa tardi la sera dall’ufficio e se avete anche da pensare a bambini piccoli o genitori anziani da accudire. Vorreste magari occupare le vostre ore libere diversamente ma un poco di esse dovete necessariamente impiegarlo per sistemare la vostra dimora. Per prima cosa, scegliete una valida colonna sonora che vi mette allegria.

Indossate capi comodi e iniziate a occuparvi della polvere con panni appositi e dotati di prolunga. Grazie ad essi potrete pulire anche i ripiani alti dei mobili. Non dimenticate poi di dare una bella pulita pure agli angolini e ai battiscopa. Fatto ciò, passate alla pulizia mirata di ogni mobile, infine passate ai suppellettili.

L’importanza di non ammassare e dell’ordine

A questo punto passate l’aspirapolvere sul pavimento e se volete poi igienizzarlo, lavatelo con acqua e aceto. Non dimenticatevi di arieggiare la casa e di pulire prima anche i vetri e gli infissi, sfruttando per le zone più alte i panni con prolunga. Per il bagno dite sì a una soluzione di acqua, limone e aceto ad alto potere igienizzante per i sanitari.

Per non perdere troppo tempo, evitate di ammassare cose che non usate più. Ergo, di tanto in tanto fate una belle cernita. Potreste regalarle, darle in beneficienza o venderle. Lo stesso vale per lo sporco: non lasciatelo mai in giro! Infine, ogni volta che usate qualcosa, dopo che lo avete utilizzato, mettetelo sempre al suo posto. E nel posizionare un oggetto o un indumento sfruttate sempre un certo criterio.