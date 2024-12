Visite guidate a Roma, nel periodo di Natale è tutto GRATIS | Mi hanno consigliato quest’app: ultimi posti disponibili

C’è un’app davvero interessante che permette di scoprire del tour davvero imperdibili per le strade della capitale italiana. Andiamo a scoprire qual è e cosa propone agli utenti del web.

Roma è una delle città che riscuote maggiore successo per ciò che ha da offrire. Dall’arte alla cucina e dal teatro ai mercatini di Natale e all’appello non mancano dei tour. A tal proposito un’app gioca un ruolo importante.

Non è altro che GuruWalk. Coloro che amano viaggiare e andare alla scoperta di nuovi posti la conosceranno sicuramente. Molti sono concordi nel dire che sia attendibile e dettagliata, dunque è assolutamente consigliata.

Nei prossimi giorni ci saranno dei tour organizzati per visitare uno dei posti più interessanti della capitale italiana. Dato che la settimana prossima si festeggerà il Natale, si potrebbe organizzare una giornata alternativa all’insegna del divertimento e della cultura.

Stiamo parlando del Trastevere, un quartiere che affascina per l’atmosfera, vivacità e storia. In passato era un borgo abitato da pescatori e negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione diventando una delle zone di tendenza.

Un tour indimenticabile nel cuore di Roma

In 1 ora e 45 minuti sarà possibile fare un tour a Trastevere e, valutando quanto ha da offrire l’app in questione, si può vedere che ci sono dei giorni disponibili: sabato 21, domenica 22 martedì 24 e giovedì 26 dicembre 2024. Quello delle 10:30 o delle 15:30 sarà possibile prenotare.

Ci sarà anche una guida che mostrerà tutte le bellezze di questo posto. La descrizione del tour risulta essere molto accattivante, dunque vale la pena leggere per farsi un’idea di ciò a cui si andrà incontro.

Un tuffo nel passato, ricco di storia e arte uniche nel loro genere

“Trastevere, rione che affonda le sue radici ai tempi della nascita di Roma nel 753 a. C…. Inizieremo da Piazza Trilussa, dedicata al più famoso cantore della romanità. Perdendoci tra vicoli e piazze dai nomi curiosi, vedremo edifici, chiese e madonnelle realizzati nei secoli passati, oltre le case dove abitarono Alberto Sordi e Lucio Dalla”, ecco solo una parte di ciò che ti attende.

Poi c’è l’elenco delle tappe principali: Piazza Trilussa, Piazza di San Giovanni della Malva, Piazza della Scala, Via della Pelliccia, Piazza Sant’Egidio, Piazza di Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Via della Lungaretta e Piazza in Piscinula. Tanto altro ancora sarà previsto per questa giornata dedica all’arte, alla storia e alla cultura. Se sei assetato di conoscenza allora questa è l’occasione più adatta a te.