Tre luoghi NATALIZI da non perdere a Roma | Qui ci porti i tuoi figli e le crepes le offrono i nonni, posti unici al mondo

Non tutti sono a conoscenza di questi tre posti incantevoli da visitare in questo periodo dell’anno. Andiamo a scoprire quali sono.

Il Natale è una delle feste più attese dell’anno perché permette a tutti di vivere dei momenti calorosi in compagnia degli affetti più cari. C’è chi preferisce trascorrere ore e ore seduto a tavola tra amici e parenti e chi decide di andare in qualche posto geograficamente distante.

In questo caso non si può non parlare di Roma, una delle città più famose nel mondo per le sue bellezze artistico-culturali. In realtà ha tanto altro da offrire e ciò viene costantemente divulgato sui social.

A tal proposito è stato pubblicato sul profilo Instagram @vologratis un video di 3 luoghi natalizi che non tutti conoscono. L’influencer ha voluto condividere questa notizia con i propri follower e in meno di 3 giorni ha ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto.

Con il suo video ha confermato che a Roma non manca davvero nulla, soprattutto in questo periodo dell’anno. Ci sono tanti eventi come tanti posti da visitare con la propria famiglia. Ragion per cui non bisogna fare altro che organizzare una gita per andare alla ricerca dei luoghi più belli in assoluto avvolti nell’atmosfera natalizia.

A Roma ci sono tre luoghi davvero incantevoli

Il primo luogo da visitare è la Sacra Culla di Gesù collocata nel cuore della Basilica di Santa Maria Maggiore: “Qui, una mangiatoia autentica, risalente al periodo della natività, È custodita in un reliquiario progettato da Giuseppe Valadier. La Confessio, che la ospita, è una meraviglia architettonica, realizzata dall’architetto Vespignani con oltre 70 marmi diversi provenienti da Roma e Ostia”.

E ancora: “Un luogo sacro, perfetto per vivere il Natale in un atmosfera intima e solenne”. Ma le sorprese non finiscono qui! Se prosegui nella visualizzazione del video potrai scoprire altri incredibili posti dove puoi andare con la tua famiglia.

A pochi passi dal centro delle città delle realtà natalizie

Il secondo si trova in Via Cavalleggeri 5, ed è il Presepe dei Netturbini: “Nato nel 1972 dall’iniziativa di Giuseppe Ianni, questo presepe in miniatura rappresenta la Palestina di 2000 anni fa, con oltre 100 casette in pietra e un paesaggio arricchito di pietre proveniste da tutto il mondo…Ogni anno nuove scene e dettagli rendono quest’opera sempre più affascinante…La visita è gratuita, ma bisogna prenotare online”.

Infine si passa in Via dei Fori Imperiali 1. E’ possibile ammirare il presepe settecentesco immerso nel cuore di Roma tra i Fori Imperiali. “Un presepe napoletano del 700 che rappresenta la Natività in un contesto vivace e colorato, con figure di legno e terracotta che ricreano scene di vita quotidiana dell’epoca. Dal venditore di castagne al contadino che raccoglie l’uva, ogni statuetta racconta la storia ambientata in una Roma barocca”.