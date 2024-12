Ma quale SQUID GAME, a Roma per sabato si organizza l’evento dell’anno | Mettiti in gioco e porta a casa la vittoria

A Roma a breve si svolgerà un evento molto atteso soprattutto da coloro che amano mettersi alla prova con delle gare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Chi non ha mai avuto modo di vedere, anche solo qualche puntata, la serie televisiva sudcoreana nota con il titolo Squid Game? Si tratta di una serie diretta e ideata da Heang Dong-hyuk e a partire dal 2021 è stata proposta sulla piattaforma di streaming Netflix.

Non tutti sanno che la serie trae ispirazione dal gioco del calamaro, ovvero uno dei più amati dai bambini della Corea del Sud fino agli anni settanta. In poche parole ci sono delle persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza e chi vince porta a casa del denaro.

Sono state proposte 2 stagioni, la prima con 9 episodi (2021), mentre la seconda in 7 episodi nell’anno corrente. Il tutto ruota attorno alla figura di Seong Gi-hun, un uomo con tanti debiti, che si convince a partecipare a una strana gara con l’obiettivo di intascare del denaro. Nella sua stessa situazione ci sono ben 455 persone e sono tenuti sotto controllo da guardie mascherate.

Solo in un secondo momento i partecipanti scoprono che coloro che perdono vengono uccisi brutalmente e a ogni morte si aggiungono ulteriori soldi al montepremi. Sicuramente avrà coinvolto tanti telespettatori e per questo motivo, tralasciando le modalità macabre, a Roma è stata proposta una giornata interessante.

Un evento imperdibile nella capitale italiana

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it l’evento si avrà il 28 dicembre 2024 dalle 10:00 alle 19:00 e il luogo da raggiungere sarà l’oratorio Santa Rita a Tor Bella Monaca, un quartiere di Roma situato in zona Z XIII Torre Angela (nel municipio Roma VI).

L’evento è dedicato al sociale, allo sport e ovviamente al Natale per volontà del presidente del VI Municipio Nicola Franco. Per questo motivo ci saranno tante gare da affrontare e non mancheranno dei personaggi famosissimi del mondo dello sport. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una giornata dedita allo spirito di gioco e squadra

L’evento è noto come Christmas Games e sarà presente anche Mattia Faraoni kickboxer e pugile, nonché attuale campione mondiale kick boxing Isca e medaglia di bronzo ai mondiali di Wako. Per i balli di gruppo ci sarà il maestro youtuber Andrea Stella e aderiranno tante associazioni sportive impegnate in diverse attività.

Tra queste possiamo menzionare la Sd Sporting Torre Angela per judo e karate, Dimensione Musica School per chitarra e piano, la Asd Lupa Frascati per il rugby. In poche parole avremo una giornata dedita al gioco, allo spirito di squadra e alla condivisione delle feste che a breve arriveranno. Per i più piccoli ci sarà anche la possibilità di scattare una foto con le mascotte dell’Unicorno e di Super Mario.