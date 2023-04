Uno spettacolo che ha riscosso enorme successo di pubblico e critica. Vincenzo Salemme questa sera su Rai2 con “Napoletano? E famme ‘na pizza“: un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. L’attore a partire dalle 21.20, sarà in diretta sulla seconda rete per un programma di Rai Cultura.



Lo spettacolo

Un modo per approfondire una sorta di teatro-reality, col piglio televisivo che garantisce senza dubbio ampi margini di espressione a quello che a detta di molti è l’erede di Eduardo Scarpetta, capostipite della famiglia Scarpetta-De Filippo.

La trasmissione porta dunque davanti alle telecamere una delle rappresentazioni teatrali più viste negli ultimi due anni. Numeri importanti che annoverano 200 mila spettatori, 180 repliche tenutesi in 25 città nel nostro Paese. Lo spettacolo trae ispirazione dall’ultimo libro di Vincenzo Salemme, uscito agli inizi di marzo 2019. Il titolo trae origine da una battuta di commedia teatrale di Salemme, “E fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza.

Lo show intende approfondire usi costumi vizi e virtù legate alla città di Napoli e alla napoletanità. Un excursus che vuole fare il verso a tutte quelle facili associazioni che spesso legano alcuni modi di dire e di pensare alla cultura partenopea. E dunque si riderà riflettendo su questioni legate alla capacità di saper cantare, risultare perennemente allegri, saper fare le pizze, ragù, di saper degustare caffè. E ancora, della forte passione e forte legame con la religione e con il culto di San Gennaro.

Secondo Salemme, lo show diviene un pretesto per stigmatizzare stereotipi che spesso hanno modo di esistere solo nella nostra testa. Una sorta di sottile e bieco razzismo, che tra una banalizzazione e una risata intende secondo l’attore lasciar trasparire ‘io sono meglio di te’. L’occasione, per ribadire invece quanto di bello e virtuoso possiede la cultura partenopea, lasciando da parte le generalizzazioni sterili.

Biografia

Vincenzo Salemme è nato a Bacoli in provincia di Napoli il 24 Luglio 1957. Ha dunque quasi 66 anni, è del segno del Leone. Salemme ha conseguito il diploma di maturità classica, presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli. Si è successivamente iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Federico II.

Carriera

Salemme nel 1976 diventa membro della compagnia di Tato Russo, prima di accedere nel 1977 in quella di Eduardo De Filippo di cui porta in scena diversi spettacoli. A partire dagli anni 90 fonda e dirige la sua compagnia teatrale “Chi è di scena“, con la quale porta in scena numerosi spettacoli e rappresentazioni. Una carriera portata avanti parallelamente a quella del cinema in qualità di attore e regista.

Dal 2006 infatti, Salemme è certamente uno tra i volti più amati della commedia italiana. Numerose le collaborazioni con Carlo Vanzina che lo dirige in diversi film. Olè, Ex – Amici come prima, Mai Stati Uniti, Sapore di te, Non si ruba a casa dei ladri, per citarne alcuni.

Una carriera arricchita anche da alcune partecipazioni televisive soprattutto su Rai1. Negli ultimi anni, Vincenzo Salemme è stato protagonista di Famiglia Salemme Show, Da Nord a Sud…E ho detto tutto! Ma per lo più l’attore si è fatto notare come concorrente a Ballando con le stelle e, in tempi recenti, per la sua partecipazione in qualità di giurato, della trasmissione di Carlo Conti, Tale e quale Show.

Vita privata

Vincenzo Salemme ha vissuto un’intensa relazione con Valeria Esposito. La donna, che ha sempre lavorato al suo fianco come manager, è stata legata all’attore in matrimonio per trent’anni. Secondo alcune fonti, i due si sono separati in seguito ad alcuni problemi legati a una gravidanza. La coppia dunque non ha mai avuto figli. Il comico ha rivelato che, durante il matrimonio, i due hanno dovuto affrontare il lutto per la perdita di un figlio, purtroppo mai nato, a causa di un aborto spontaneo.

Dopo la separazione da Valeria, Vincenzo ha ritrovato la serenità accanto ad Albina Fabi, una costumista conosciuta dietro le quinte di Tale e quale Show. La donna avrebbe un figlio nato da una precedente relazione.

Quanto guadagna

Vincenzo Salemme ha un seguito di oltre 290 mila followers sui social network. L’attore è sempre stato molto discreto e riservato in merito ai propri compensi. Non è dunque di facile interpretazione la stima relativa ai suoi guadagni.

