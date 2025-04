“Vi diamo 600 EURO se avete dei figli” | In Regione è già tutto UFFICIALE: da martedì si deve fare questa richiesta

La Regione del Friuli-Venezia Giulia offre un contributo economico per le spese sostenute dai figli minori a carico - Romait.it

E’ ora possibile fare richiesta per ottenere la Dote famiglia, un contributo economico rivolto ai nuclei con figli minorenni.

Migliaia di famiglie italiane hanno ora la possibilità di fare richiesta per ottenere la Dote famiglia, un contributo regionale finalizzato al rimborso di servizi di natura educativa e creativa fruiti dai minorenni a carico. Tra i suddetti sono inclusi percorsi di sostegno scolastico (ripetizioni e corsi di lingua), centri estivi, doposcuola e attività sportive così come accessi a musei e viaggi di istruzione.

Se si vuole ottenere questo contributo, è necessario inoltrare la domanda a partire dal primo aprile 2025 ma non più tardi del 31 dicembre 2025. Si ricorda di allegare alla suddetta tutte le spese sostenute (ricevuta/fattura e documentazione di pagamento) per i figli, a patto che abbiano meno di 18 anni.

La richiesta deve essere fatta esclusivamente in modalità online collegandosi al seguente portale, cartafamiglia.regione.fvg.it. E’ possibile accedervi tramite le credenziali SPID, CIE o CRS. Una volta trasmessa la domanda non sarà più possibile modificarla.

Requisiti per richiedere la Dote famiglia

Per richiedere il contributo è necessario disporre di determinati requisiti legati all’ISEE. Innanzitutto bisogna essere titolari della Carta famiglia (qualora non se ne abbia una, si può presentare domanda presso il Comune di residenza).

E’ necessario, oltre ad avere almeno un figlio minore a carico, presentare un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 35 mila euro. Infine, un elemento determinante per usufruire della Dote Famiglia è il fatto che la residenza del richiedente deve essere in Fruili-Venezia Giulia.

A quanto ammonta l’importo della Dote famiglia

Come è delineato nel sito ufficiale della Regione del Friuli-Venezia Giulia, la cifra spettante ad ogni figlio minore presente nel proprio nucleo famigliare è di 500 euro. Se è presente una persona con disabilità si aggiunge una tantum una quota pari a 100 euro.

Come accennato in precedenza, è necessario presentare un rendiconto delle spese relative a servizi e prestazioni dedicati al minorenne. E’ corretto sottolineare che l’importo risulterà di 500 euro qualora il totale delle spese dovesse essere pari o superiore alla suddetta cifra. In caso contrario il contributo corrisponderà alle spese presentate nella domanda.