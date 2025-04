Chi vive nei Comuni del Lazio ha diritto al BONUS AMICIZIA 2025 | Questo l’unico requisito da avere, richiedilo qui

Chi trova un amico trova un tesoro: da adesso il proverbio è realtà pura. Affrettati per avere la tua parte ora.

L’amicizia è una delle relazioni più belle e preziose che possiamo coltivare nella vita, ma attorno a questo legame ruotano ancora tanti pregiudizi. Uno dei più diffusi? Che tra uomo e donna non possa esserci una vera amicizia, senza secondi fini. Eppure, basta guardarsi intorno per vedere che la realtà è ben diversa.

Ci sono infinite amicizie sincere tra persone di sesso opposto che si basano sul rispetto, sulla complicità e sul puro piacere di condividere momenti insieme. Un altro falso mito è che l’amicizia sia eterna per definizione. In verità, come ogni rapporto umano, ha bisogno di cure e attenzioni costanti.

Ci sono amicizie che durano una vita, altre che si esauriscono nel tempo, e va bene così. Non significa che fossero meno vere, ma semplicemente che hanno seguito il loro corso naturale. Infine, sfatiamo l’idea che più amici si hanno, meglio è. La qualità conta molto più della quantità: meglio pochi amici fidati che una folla di conoscenze superficiali.

L’amicizia non si compra… o forse sì?

A differenza di tante altre cose nella vita, l’amicizia è un tesoro che non si può acquistare. Non esistono saldi o offerte speciali che garantiscano un amico sincero: le vere amicizie nascono, crescono e si consolidano attraverso esperienze condivise, momenti difficili superati insieme e risate spontanee.

Dal punto di vista psicologico, l’amicizia è essenziale per il benessere emotivo: riduce lo stress, migliora l’autostima e ci aiuta a sentirci meno soli. È una relazione che non ha prezzo… o almeno, così è stato fino ad ora. Ma qualcosa potrebbe cambiare con il Bonus Amicizia 2025. Almeno se vivi a Roma.

Il bonus amicizia

Skytg24.it ha diffuso la notizia. Non si tratta di un bonus per gli amici umani, ma per i nostri fedeli compagni a quattro zampe. La Legge di Bilancio del 2025 ha finalmente sbloccato i fondi dell’anno precedente, destinati al Bonus Animali, un aiuto per chi possiede un animale d’affezione. Il fondo è pensato per supportare i proprietari nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche e farmaci per i propri amici pelosi.

Per accedere al bonus, è necessario che l’animale sia regolarmente registrato all’Anagrafe degli animali d’affezione e che le spese sostenute siano tracciabili. Il provvedimento riguarda specifiche categorie di animali come cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Restano invece esclusi gli animali da allevamento, quelli destinati alla riproduzione o al consumo alimentare, e persino quelli utilizzati per attività commerciali o agricole. Insomma, c’è ancora molta strada da fare.