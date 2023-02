Verona-Lazio, i biancocelesti sprecano: Al Bentegodi è 1-1

La Lazio non va oltre il pareggio contro un ottimo Verona e spreca l’occasione di piazzarsi al terzo posto in solitaria. Estremamente importante risulterà la sfida di sabato in casa con l’Atalanta.

Primo tempo

La Lazio prova subito a schiacciare il Verona e prende in mano la partita gestendo il possesso palla. Prima Immobile e poi Pedro sprecano il gol del vantaggio. Gli scaligeri cominciano a prendere le misure e grazie ad una marcatura ad uomo asfissiante riescono a mettere in difficoltà gli uomini di Sarri. Sul finale di primo tempo è Pedro a siglare l’1-0 con un sinistro che s’infila all’angolo.

Secondo tempo

Il Verona entra in campo con cattiveria ed aggressività e trovano il pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. I Gialloblù ci credono e schiacciano la Lazio in area, un paio di parate di Provedel risultano provvidenziali. I cambi di mister Sarri risultano inefficaci ed il forcing finale non produce gli effetti sperati. Al Bentegodi la Lazio non va oltre il pareggio

Pagelle

Provedel 6,5 Il portierone biondo risponde presente in più di un occasione. Provvidenziali le sue parate.

Marusic 5.5 Soffre troppo Doig ed un paio di volte si fa trovare impreparato, la costante pressione del Verona non gli consente di essere efficace in fase offensiva

Romagnoli 6 Nessuna sbavatura per il centrale Romano che ancora una volta fornisce una buona prova

Casale 6 Attento e bravo nell’arginare la velocità di Lasagna

Hysaj 5 La prova peggiore del terzino albanese nell’ultimo mese. Tanti appoggi sbagliati e poco lucido

Milinkovic 6 Prova dare battaglia in una partita non semplice. Nel primo tempo manda Immobile in porta con un colpo di testa, l’attaccante partenopeo spreca malamente

Luis Alberto 5.5 In una partita particolarmente fisica e dai ritmi elevati fa una tremenda fatica. Non riesce ad incidere tecnicamente

Cataldi 5.5 Il regista Laziale è in calo già da un paio di partite. Poco preciso negli appoggi e fa fatica a tenere il ritmo della partita

Zaccagni 6 Generoso come sempre propizia il gol del vantaggio. Quasi mai però riesce a trovare l’uno contro uno.

Pedro 6.5 Non comincia benissimo la partita dello spagnolo che perde qualche pallone di troppo. Ha il merito di portare in vantaggio i biancocelesti con un gol d’altissimo livello

Immobile 5.5 Non ancora in condizione sciupa una grande occasione sullo 0-0. Poco lucido viene sostituito da giustamente da Felipe Anderson.

Vecino 5.5 (59′) Entra per dare più fisico e sostanza al centrocampo. Attualmente però lontano ricordo del calciatore di qualche mese fa

Felipe anderson 6 (68′) Entra al posto di Immobile, tenta di giocare allargandosi e facendo sponde per i compagni. Fa qual che può in un momento della partita particolarmente concitato

Articolo: Pasquale Moretti

Foto: Profilo ufficiale facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata