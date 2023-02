Lazio opaca a Torino: Alla Juve basta il gol di Bremer per volare in semifinale

Una Lazio spenta e poco brillante non riesce ad impensierire la Juventus che approfitta di una papera di Maximiano ed accede alle semifinali di Coppa Italia. I biancocelesti non risultano quasi mai pericolosi.

Primo tempo

Primo tempo che si chiude con la Juventus in vantaggio. La Lazio tenta di prendere in mano il pallino del gioco ma non riesce a penetrare la difesa bianconera. I biancocelesti si rendono pericolosi con un tiro di Zaccagni che finisce di poco a lato, la Juve risponde con un sinistro all’angolino di Kostic sul quale si fa trovare pronto Maximiano. Nel finale il vantaggio della squadra di casa con Bremer che insacca di testa sfruttando una sciagurata uscita del portiere Laziale.

Secondo tempo

La Lazio si presenta in campo senza Immobile, al suo posto Pedro a comporre il tridente offensivo. La squadra di Sarri appare più spigliata e trova qualche combinazione pericolosa ma ancora una volta la retroguardia juventina fa scudo. I bianconeri non riescono a ripartire, l’unica occasione degna di nota riguarda un tiro di Moise kean sul quale si fa trovare pronto Maximiano. La Lazio tenta l’assalto finale inserendo anche Milinkovic, ma non riesce a trovare il pareggio.

Pagelle

Luis maximiano 5 Effettua una grande parata sul tiro velenoso di kositc e si fa trovare preparato in più di un occasione ma l’errore sul gol di Bremer pesa troppo

Lazzari 5.5. Il terzino biancoceleste non riesce mai ad essere pericoloso in fase offensiva. Partita anonima.

Romagnoli 6.5 Buona prova per il centrale Laziale. Annulla Vlahovic e risulta sempre attento e preciso.

Patric 5.5 Ha bisogno di riprendere il ritmo partita. Manca qualche anticipo e si lascia sovrastare da kean che per poco non infila il 2-0.

Marusic 6 Buona partita del terzino montenegrino, offre spesso una soluzione in fase offensiva e difensivamente è ormai una garanzia.

Luis Alberto 5.5 Lo spagnolo prova ad accendersi più volte tentando la giocata ma , complice l’ottima difesa della juve, non riesce mai a trovare quella giusta.

Cataldi 5.5 Un po in affanno il mediano Romano, fisicamente appare spento e non in grande forma.

Vecino 5 Mancava da un po, non ci si poteva aspettare il Vecino d’inizio stagione. Per lui una partita sottotono.

Zaccagni 6 Prova ad accendersi più volte ma è costantemente raddoppiato. Il suo lavoro in fase difensiva risulta sempre prezioso.

Immobile 5.5 Il capitano non riesce ad essere incisivo, viene servito poco e male. Esce a fine primo tempo affaticato dato il recente infortunio.

Felipe anderson 5.5 il Brasiliano, prima da esterno offensivo e poi da centrale, non riesce mai a trovare il feeling con la partita. Un paio di buone giocate non bastano, da lui ci si aspetta sempre di piu

Pedro( 46′) 5.5 Entra al posto di immobile ma non riesce ad entrare mai in partita

Milinkovic (59′) Il gigante Serbo entra per mettere a disposizione i suoi centimetri ma non viene quasi mai servito.

M.Antonio 6 (75′) Il brasiliano sostituisce Cataldi in regia. il ragazzo mostra sempre buona personalità

T.Basic 5 (75′) Il centrocampista non riesce a dare il suo apporto alla squadra. Ormai sembra diventata una costante.

Casale S.V.

