Verdure andate a male, è tutta colpa di questo ‘aggeggio’ | Nessuno te lo aveva mai detto: rimedia così

Verdure, buone e sane da mangiare, ma occhio vanno spesso a male. La colpa? Soltanto sua!

Gli esperti continuano a ripeterci di quanto sia importante inserire più verdura all’interno della nostra alimentazione quotidiana. Il punto è che se non siamo stati educati a farlo fin da bambini ora è più difficile farlo con una certa disinvoltura. Inoltre i nostri figli solitamente non la amano molto. E dunque noi per farla mangiare anche a loro dobbiamo giocare molto pure con l’impiattamento.

Anche dare vita a ricette sfiziose ove essa è grande protagonista ci può essere di grande aiuto. Tuttavia c’è anche un altro problema che è strettamente connesso a questo alimento. Parliamo del fatto che sia particolarmente difficile mantenerlo in forma a lungo all’interno delle nostre cucine, una volta che siamo tornati a casa dopo la nostra classica spesa al supermercato.

La prima dritta che vi sentiamo di darvi è quella di verificare ben prima di mettere la verdura nel carrello lo stato del prodotto. Se vediamo che non è al massimo non acquistiamolo. Inoltre facciamo anche grande attenzione alle confezioni. Qualora non fossero ben sigillate, sporche o dimostrassero stranezze evidenti non fidiamoci. Difatti l’alimento potrebbe essere alterato.

Verdure, se vanno male a tempi record la colpa è sua

Se invece amiamo acquistare verdura sfusa, dunque scegliendola singolarmente noi, prendiamoci dei minuti per farlo. Pertanto non andiamo mai a fare acquisti di stampo alimentare se siamo eccessivamente di fretta. Occhio anche a un altro particolare, ovvero se notiamo che in quel luogo faccia molto caldo. Ciò non è un toccasana per ciò che stiamo per acquistare.

Pertanto anche nella cucina della nostra dimora non esponiamo mai e poi mai la verdura, così come pure la frutta per la verità, ai raggi del sole, che soprattutto in estate sono particolarmente forti. No anche alla vicinanza di altri generi di fonti di calore come per esempio il forno e i vari fornetti. E poi attenzione a lui. Difatti è colpa sua se ci vanno a male fin troppo velocemente gli ortaggi.

Mai mettere nel frigo alcuni ortaggi

Parliamo del frigo. Il reparto più in basso di questo elettrodomestico sarebbe riservato proprio alla mirata conservazione della frutta e della verdura. Il punto è che non tutta andrebbe messa lì, tanto meno in tutti i periodi dell’anno. Ciò che non dobbiamo mai conservare in questa maniera sono le patate, le cipolle e l’aglio ad esempio. Le prime, dopo averle poste in un sacchetto di carta, mettiamole in un vano fresco della credenza.

Le seconde e il terzo invece necessitano per una lunga conservazione di essere posti sempre in un sacchetto del medesimo materiale ma in un luogo dove i gradi siano più bassi, c0me la cantina o il garage. Tutte le altre verdure possiamo metterle in frigo ma solo dopo averle tolte dalle proprie confezioni di plastica. Difatti questo materiale, non facendole respirare, le fa sudare e quindi marcire ben presto.