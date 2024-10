Myriam Arte Sacra, un punto di riferimento per clero e laici

Quando due fratelli, Lino e Luigi Albanese, hanno aperto il loro piccolo negozio di articoli religiosi il 2 febbraio 2002, non immaginavano che quello sarebbe stato l’inizio di una grande avventura imprenditoriale. Iniziare un’attività in un settore di nicchia come quello della vendita di articoli religiosi online poteva sembrare un salto nel vuoto, ma per loro era qualcosa di più di una semplice impresa commerciale. Era un atto di fede, un tributo alla loro educazione cattolica e al forte esempio del padre Fernando, uomo profondamente religioso e devoto.

Oggi, con uno showroom di 750 mq e une-commerce che offre più di 13.000 prodotti, Myriam Arte Sacra è molto più di un negozio di articoli religiosi. È un luogo in cui la fede si incontra con la passione, un progetto di famiglia cresciuto grazie all’amore per il servizio.

Fede e maestria artigianale: le radici di una crescita continua

Il negozio, nato per servire la comunità pugliese, si è presto affermato come punto di riferimento per clero e laici in cerca di articoli religiosi artigianali e oggetti sacri di alta qualità. Oggi Myriam è un laboratorio creativo che unisce tradizione liturgica e design moderno e che, grazie all’e-commerce, ha esteso la sua offerta a livello nazionale, raggiungendo le comunità religiose e le chiese in tutta Italia.

Ogni prodotto, dalle statue religiose agli arredi sacri, viene curato nei minimi dettagli, con fotografie di alta qualità che garantiscono una perfetta corrispondenza tra l’articolo online e quello ricevuto. Inoltre, l’ampia scelta di metodi di pagamento e un servizio clienti sempre disponibile via telefono, chat o email, rendono l’esperienza di acquisto semplice e veloce.

Perché affidarsi a Myriam Arte Sacra

Uno dei principali vantaggi di acquistare su Myriam Arte Sacra è la certezza di poter contare su un magazzino sempre rifornito, che assicura la consegna rapida entro 24/48 ore. Questo sistema efficiente permette di soddisfare le richieste dei clienti, rispondendo con efficienza e tempestività alle esigenze di tutti.

All’interno dell’ampio catalogo, sacerdoti e parrocchie possono trovare una selezione di casule, stole, camici e altri paramenti sacri, insieme a calici, candelabri, tabernacoli, libri liturgici, icone sacre, rosari, croci e articoli dedicati alla celebrazione della Santa Messa. Ma lo store offre anche una vasta gamma di prodotti pensati per i fedeli laici, tra cui bomboniere per occasioni come battesimi, comunioni e cresime, oltre a oggetti sacri da regalare, gioielli religiosi e presepi natalizi.

Ma cosa rende unica questa azienda rispetto ad altre realtà? La vera forza di Myriam non sta solo nella vendita di articoli religiosi, ma nella capacità di offrire molto di più: una consulenza liturgica personalizzata che risponde alle necessità specifiche di sacerdoti e comunità parrocchiali. Ciò che la distingue davvero è la dedizione e l’attenzione con cui il team si impegna nella creazione di paramenti liturgici su misura e nell’ideazione di icone sacre realizzate secondo le precise richieste del cliente. Ogni articolo viene realizzato con cura artigianale, garantendo un servizio altamente personalizzato che riflette le esigenze uniche di ciascun cliente.

Oggi, Myriam Arte Sacra rappresenta non solo un’eccellenza del settore, ma anche una storia di successo pugliese, basata su valori solidi, tradizione e innovazione. E quando chiedi a Lino e Luigi perché hanno scelto questo percorso, la risposta è semplice: per mettersi al servizio della fede e delle persone, con passione e umiltà, proprio come il primo giorno.