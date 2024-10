Pavimento laminato: di cosa si tratta e perché sceglierlo per la propria casa

Uno dei pavimenti che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente in popolarità è quello laminato, per via della sua convenienza

Investire sul pavimento di casa è molto importante, e richiede molto più tempo e riflessioni di quanto si possa pensare. In molti amano e desiderano rivestimenti classici, come il parquet, ma non tutti possono sostenere i costi sia in termini d’acquisto che di manutenzione di questi. Per questa ragione uno dei pavimenti che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente in popolarità è quello laminato, per via della sua convenienza associata a delle notevoli caratteristiche. Sono anche molti i fornitori di questo particolare tipo di pavimenti: se ad esempio si sta ristrutturando o costruendo casa nella capitale, può risultare un’opzioni interessante scegliere pavimenti laminati a Roma in pronta consegna , attraverso un servizio celere e molto vicino alle esigenze dei clienti.

Pavimento laminato: di cosa si tratta

Questa particolare tipologia di pavimento è formata da pannelli in fibra di legno pressata, sopra i quali è presente una stampa in alta risoluzione che riproduce molto fedelmente l’essenza e il colore del legno.

Sulla superficie dei pannelli è inoltre presente una pellicola protettiva che difende il pavimento dall’usura derivata dai calpestii ripetuti, e che presenta delle proprietà impermeabili.

Quali benefici offre un pavimento laminato

Affidare la propria casa a un pavimento laminato di grande qualità, come ad esempio quelli proposti da Eco.Kit , porta con sé un gran numero di benefici.

Si tratta infatti di una tipologia di pavimento che accomuna bellezza, e quindi resa visiva, e comodità, in quanto operare la manutenzione su di esso è piuttosto semplice e non richiede procedimenti particolarmente complicati. Inoltre il pavimento laminato rappresenta unasoluzione estremamente versatile, visto che può essere agilmente installato praticamente in ogni tipo di stanza, a differenza di molti altri prodotti del genere.

Essendo protetto da un’efficace pellicola protettiva, inoltre, il pavimento laminato si usura molto lentamente, e ciò lo rende un prodotto estremamente duraturo. Inoltre la qualità delle stampe digitali moderne ha portato l’impatto visivo di questi prodottia livelli eccezionali, tanto che non hanno ormai nulla da invidiare ai parquet, con la differenza che questi ultimi costano decisamente di più.

Si tratta quindi di una soluzione comoda, efficace e soprattutto conveniente, e la cui popolarità è destinata ad aumentare anche nei prossimi anni.

Che differenza c’è tra pavimento laminato e parquet?

La differenza sostanziale tra il parquet e il pavimento laminato risiede nei materiali con i quali vengono realizzati. Il pavimento laminato riproduce l’essenza e le caratteristiche del legno attraverso stampe ad alta risoluzione, che vengono poste sulla superficie dei pannelli.

Il parquet invece è composto da doghe ricoperte di uno strato di legno che supera i 2 mm di spessore, una caratteristica che gli permette di conservare l’autentico aspetto del legno senza ricorrere ad elementi accessori.

Il pavimento laminato rappresenta, di fatto, un’alternativa valida al parquet, sia per una questione estetica che per i vantaggi di natura economica che presenta rispetto a quest’ultimo.

Come pulire un pavimento laminato

Questo tipo di prodotti non richiedono, come anticipato in precedenza, particolari procedimenti quando si operano pulizia e manutenzione. Basta infatti lavarli con i classici detergenti oppure, in alternativa, acquistarne di specifici.

Essendo protetto dalla sua pellicola, il laminato può essere pulito senza il timore di danneggiarlo, e anche questo rappresenta un comodo vantaggio che non bisogna sottovalutare.