Tra Diwali e hygge: come trovare pace e benessere in autunno

Come in Oriente, l’autunno è tempo di luci e profumi per infondere pace e serenità interiore: ma non c’entra la religione

Il passaggio dall’estate all’autunno porta con sé non solo il calo della luce naturale ma anche un desiderio di intimità e calore che trova espressione nelle festività stagionali. Diwali, la tradizionale festa induista delle luci, è una celebrazione spirituale che sta diventando popolare anche in Occidente, e si inserisce nel contesto della stagione autunnale con un significato profondo: la vittoria della luce sulle tenebre. Sebbene nel contesto occidentale la celebrazione sia parzialmente spogliata dei suoi significati religiosi, Diwali continua a simboleggiare un tempo per rinnovarsi e per creare un ambiente domestico caloroso e sereno.

“Liberare gli spazi per liberare la mente”

In Occidente, Diwali viene celebrato come un invito a portare luce e ordine nelle proprie case. Il decluttering, pratica di pulizia e riordino degli ambienti domestici, è uno dei rituali preparatori della festa. Secondo la tradizione indiana, le divinità associate alla felicità e alla prosperità visitano le case pulite e armoniose; quindi, fare spazio è essenziale per accogliere energie positive e dare il benvenuto alla stagione fredda con maggiore serenità.

Marta Mondelli, esperta di fragranze e fondatrice di Festina Lente, spiega che il decluttering per Diwali rappresenta una rinascita in chiave autunnale, simile alle pulizie primaverili ma con un significato più intimo. “Liberare gli spazi è anche un modo per liberare la mente e i pensieri negativi, creando un ambiente in cui la luce si espande e invita al benessere,” sottolinea Mondelli. Concludere il decluttering accendendo lanterne, candele e incensi permette di aggiungere un tocco di calore e profumo, trasformando gli ambienti domestici in veri e propri rifugi di serenità.

Diwali è una festa di luci, e nelle case occidentali la celebrazione può avvenire con candele profumate e lanterne in vari punti della casa. Le tradizionali Diya, piccole lanterne di terracotta con stoppini in burro chiarificato o oli essenziali, sono simboli della cultura indiana e possono essere disposte su davanzali, terrazze e all’ingresso, ricreando l’atmosfera originaria della festa. “Le Diya sono tipiche di Diwali e si possono utilizzare anche oli aromatici come cipresso o legno di cedro per renderle ancora più profumate,” suggerisce Mondelli, che raccomanda di lasciare in ammollo queste piccole lampade in acqua per qualche ora, così da prolungarne la durata e proteggere le superfici.

Le fragranze, dalla calda resina di oud al legno di sandalo, dal vetiver alla cannella e ai chiodi di garofano, evocano non solo la tradizione indiana ma anche la stagione in corso, avvicinandoci lentamente alle atmosfere natalizie. Accendere una candela o una lanterna non è solo un modo per illuminare lo spazio, ma diventa un rituale che invita alla calma e alla meditazione.

L’atmosfera hygge per gioia e serenità domestica

Passato Diwali, l’autunno invita a continuare con una filosofia di calore e intimità ispirata allo stile di vita scandinavo conosciuto come hygge, termine danese che evoca una sensazione di benessere profondo, di gioia e di serenità. Nato come concetto per affrontare i lunghi e freddi inverni nordici, hygge ha ormai trovato un posto anche nella cultura occidentale, trasformando le serate autunnali in un’occasione per creare momenti di quiete e intimità in casa.

Mondelli sottolinea come hygge non significhi semplicemente accendere una candela o avvolgersi in una coperta, ma piuttosto creare un’esperienza multisensoriale di benessere domestico. “La luce soffusa delle candele, i profumi speziati e legnosi, i colori caldi e i piccoli dettagli nell’ambiente diventano una vera traccia olfattiva del benessere,” spiega. Rappresentare l’essenza del hygge significa abbracciare il tempo lento, condividere momenti con chi amiamo e assaporare l’ambiente caldo e accogliente della nostra casa.