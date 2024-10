Festa del Cinema di Roma: il programma di oggi 21 ottobre

Prosegue la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che continua a regalare emozioni e incontri imperdibili con una programmazione ricca di anteprime, proiezioni e dialoghi con i protagonisti del cinema internazionale. La giornata di lunedì 21 ottobre è caratterizzata da eventi di grande richiamo, con un focus su registi, attori e opere che segnano il panorama contemporaneo e offrono uno sguardo innovativo sulla settima arte.

Il programma di oggi: da “Miss Fallaci” all’incontro con una figlia d’arte

Il primo appuntamento che spicca è l’attesissima anteprima di “Miss Fallaci”, una serie di otto puntate dedicata alla leggendaria giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, in programma alle 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La serie, diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, vede Miriam Leone nel ruolo della protagonista e si ispira a due delle prime opere della Fallaci, I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, oltre che alle celebri interviste che hanno segnato la sua carriera. La produzione promette di raccontare non solo la forza giornalistica della Fallaci, ma anche il suo lato umano e le sue passioni, offrendoci una visione complessa e moderna della sua figura.

Subito dopo, alle 21:30, la Sala Sinopoli ospiterà la proiezione di “Emilia Pérez”, l’ultima opera del regista francese Jacques Audiard, già vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes. Audiard, noto per la sua capacità di attraversare e reinterpretare i generi cinematografici, propone un film che unisce il meglio del cinema del Novecento in un racconto audace e visionario, destinato a segnare il 2024. Tra visioni innovative e narrazioni travolgenti, il film si preannuncia come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica.

Oltre alle anteprime, la Festa del Cinema offre anche momenti di riflessione e apprendimento con le sue masterclass. Alle ore 16:30 presso la Sala Petrassi, sarà protagonista Chiara Mastroianni, figlia d’arte di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, che terrà un incontro aperto al pubblico. L’attrice, premiata a Cannes come Miglior Attrice per L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré, ripercorrerà la sua carriera, dalle prime esperienze sul set fino all’ultimo progetto con Honoré, Marcello mio, presentato anch’esso a Cannes nel 2024. Un’occasione unica per scoprire i segreti di una carriera illuminata dal talento e dall’ineguagliabile eredità familiare.

Nel programma di oggi spazio anche a Nina Conti e “Nasty”

Alle ore 18:30, sempre presso la Sala Petrassi, verrà proiettato “Polvo serán” di Carlos Marqués-Marcet, un’opera che fonde teatro e musical in un racconto corale sulla morte, ispirato al genio di Pina Bausch e al cult All That Jazz. Il film affronta un tema universale con coraggio e originalità, esplorando la fine della vita attraverso la danza, la musica e l’espressione artistica, in un omaggio poetico alla fragilità umana.

In serata, alle 21:00, la stessa sala ospiterà “Nasty”, diretto da Tudor Giurgiu, Tudor D. Popescu e Cristian Pascariu. Il film è un ritratto inedito di Ilie Năstase, celebre tennista romeno, soprannominato “Nasty” per il suo carattere imprevedibile e spesso provocatorio sui campi di tennis. Attraverso la vita del campione, il film esplora la complessità di un personaggio che ha segnato la storia del tennis con il suo talento e la sua teatralità, tra successi e controversie.

La giornata si arricchisce di altri titoli significativi, come il documentario “Under a Blue Sun” di Daniel Mann, in programma alle 15:30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna, che segue la vita del pittore palestinese Bashir Abu Rabia e il suo coinvolgimento nella produzione di Rambo III, creando un affascinante intreccio tra cinema e realtà politica. Alle 18:00, la commedia “Sunlight” di Nina Conti, famosa ventriloqua inglese, promette risate e momenti di tenerezza, in un’opera che segna il debutto della Conti alla regia cinematografica.

La serata si concluderà con “About Luis” di Lucia Chiarla, alle 20:30, un film di produzione tedesca che affronta con lucidità temi attuali come l’incertezza lavorativa e la crisi della coppia. La regista genovese esplora i nodi irrisolti della società contemporanea con un occhio attento e sensibile.