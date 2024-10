‘Sei più falsa di Giuda’: fulmini e saette nella casa del GF | Signorini sa già come muoversi: terremoto in vista

Nella casa del Grande Fratello sta accadendo di tutto. Nelle ultime ore è stata fatta un’accusa a un concorrente che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Le dinamiche del gruppo che si è ormai consolidato tra le mura della casa più spiata d’Italia risultano essere avvincenti al punto tale che gli italiani restano incollati davanti al piccolo schermo. In queste ore, per esempio, stanno alimentando la curiosità del pubblico Yulia e Luca. I due si stanno avvicinando sempre più, ma preferiscono andare con i piedi di piombo.

Tra l’altro lei ha deciso di togliere l’anello regalato da una persona che la sta aspettando all’esterno. Sull’argomento nel confessionale Yulia durante l’ultima diretta ha spiegato ad Alfonso Signorini e agli italiani che ha intenzione di vivere appieno quest’esperienza. Inoltre ha aggiunto solo che si tratta di un rapporto nato da poco.

I fan più attenti hanno notato degli atteggiamenti di Jessica Morlacchi dettati probabilmente dalla gelosia, dato che fin dal principio ha palesato il suo interesse per il ragazzo. Sicuramente nuovi colpi di scena salteranno fuori, ragion per cui non resta altro da fare che attendere.

Un’altra coppia che sta facendo discutere e quella composta da Shaila Gatta e Javier Martinez. Sembra che abbiano trovato un punto di incontro, ma qualcuno sembra che abbia da ridire.

Grande Fratello, Shaila Gatta presa di mira sul web

Shaila per i primi giorni ha mostrato di non essere sicura dei suoi sentimenti per Javier perché non le è mai stato indifferente Lorenzo Spolverato che a sua volta si è avvicinato a Helena Prestes. Javier è stato allontanato poi a un certo punto l’ex velina di Striscia la notizia ha deciso di tornare sui suoi passi.

Ha allontanato Lorenzo che nel frattempo ha chiuso i rapporti con Helena. Nonostante tutto gli utenti social sono convinti che Lorenzo e Shaila siano fatti l’uno per l’altra. Non a caso vari messaggi aerei sono stati inviati per loro. Eppure qualcuno non vede di buon occhio la gieffina.

“Falsa”, il commento non è passato inosservato

In un post pubblicato sul web si possono leggere vari commenti. C’è chi sostiene che sia avvincente l’accoppiata Napoli-Argentina mentre altri sono a favore di Lorenzo. Altri ancora hanno puntato il dito contro Shaila.

Infatti c’è chi le ha detto di essere falsa come Giuda. Un pensiero che sembra essere condiviso da tante persone sul web per via dell’atteggiamento assunto fino ad oggi nei riguardi di Javier e Lorenzo. Quale sarà la verità? Per scoprirlo non ci resta che attendere.