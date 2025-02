Vaticano, la prospettiva del nuovo Conclave e quel codice Ratzinger…

Basilica di San Pietro in Vaticano (© Alvesgaspar / Wikimedia Commons)

Il lungo ricovero bergogliano, oltre a scuotere (prevedibilmente) il Vaticano, ha riaperto il vaso di Pandora costituito dalla Magna Quaestio. Ovvero, la possibilità concreta che Papa Benedetto XVI non si sia mai dimesso, perché interpretare in questo modo la celeberrima Declaratio la renderebbe giuridicamente invalida. Laddove tutte le tessere del puzzle sembrano combaciare se la si considera un’attestazione di (Santa) Sede impedita, con tutte le dirompenti conseguenze del caso.

Nuovo codice Ratzinger in Vaticano

Come probabilmente si ricorderà, il collaboratore di Libero Andrea Cionci ha individuato quello che ha definito “Codice Ratzinger”. L’arcano modus communicandi adottato dal mite teologo bavarese durante il suo auto-esilio, per continuare a far sentire la propria voce a “chi ha orecchie per intendere”. Un esempio significativo di questo linguaggio cifrato, fatto di giochi di parole, enigmi e autentici rompicapi, emerge proprio dal documento del febbraio 2013.

Papa Benedetto XVI (1927-2022). © Marco Bray / Wikimedia Commons

Si tratta del passaggio in cui Papa Benedetto dichiarava che il successivo Conclave sarebbe dovuto essere convocato «da coloro a cui compete». Una perifrasi quantomeno curiosa, talvolta intesa come allusione al fatto che in Cappella Sistina si entra solo a Pontefice regnante deceduto o regolarmente abdicatario. Joseph Ratzinger, invece, aveva fatto – appunto – solo un passo di lato, quindi la nuova assise sarà legittima solo se composta da Cardinali nominati prima del 2013.

La prospettiva del nuovo Conclave

Il punto debole di quest’impostazione è che, se si riportassero semplicemente le lancette indietro di dodici anni, nulla impedirebbe ai porporati di votare oggi come fecero allora. Mentre Sua Santità in persona, in un’intervista al mensile teutonico Herder Korrespondenz, aveva sottolineato la necessità di «separare i credenti dai miscredenti». Il che fa pensare che la non-rinuncia dovesse indurre i nemici interni del Cattolicesimo a rivelare il loro vero volto, favorendo poi col tempo uno “scisma purificatorio”.

C’è poi un altro dettaglio, forse ancora più sottile. È il fatto che il Sacro Collegio viene convocato solo e unicamente dal Cardinale Decano, in (apparente) contrasto col plurale his quibus competit usato da Papa Ratzinger.

Conclave (© Pool / Getty Images)

La contraddizione, però, può essere sanata ricordando la profezia enunciata nel lontano 1969 dal futuro Successore di San Pietro sul ritorno a una Chiesa catacombale. Costretta a «ripartire dalle origini», lontana dal Vaticano, e ridotta a un «piccolo gregge», in analogia col «piccolo resto» evocato da San Paolo (Rm 9, 27). Al quale potrebbe tornare a spettare l’onore e l’onere di nominare il Vicario di Cristo, come accadeva agli albori del Cristianesimo. Nella prospettiva fin qui delineata, questa sarebbe la sola alternativa a una linea successoria antipapale. E, d’altronde, ai Sacri Palazzi ben si addice la… via della conciliazione.

Guido Reni – Il Pentimento di San Pietro (San Pietroburgo, Hermitage, 1635). © Wikimedia Commons Guercino – San Paolo (Roma, Collezione Mainetti, 1644). © Wikimedia Commons Cappella Sistina (immagine dall’account X – ex Twitter – di James Lucas)