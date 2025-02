Roma, Domenica al museo: i musei e i siti archeologici gratuiti domenica

Torna come ogni mese l’iniziativa promossa da Zetema Cultura: tutte le informazioni su cosa visitare. Ingresso fino ad esaurimento posti

Domenica 2 marzo, la cultura si apre gratuitamente ai cittadini e ai turisti: come ogni prima domenica del mese, torna l’iniziativa promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che permette l’accesso gratuito agli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e a numerose aree archeologiche della città. Un’opportunità per immergersi nella storia e nell’arte senza alcun costo, alla scoperta di collezioni permanenti, mostre temporanee e siti storici di straordinaria importanza.

Roma, i siti archeologici gratuiti domenica

Tra le meraviglie archeologiche visitabili, spiccano alcune delle aree più suggestive di Roma, dove il passato rivive tra rovine millenarie e scorci mozzafiato:

Parco Archeologico del Celio (ore 7.00-17.30) con il suggestivo Museo della Forma Urbis (ore 10.00-16.00, ultimo ingresso ore 15.00). Un sito poco conosciuto ma di grande fascino, che conserva frammenti della celebre pianta marmorea dell’antica Roma.

(ore 7.00-17.30) con il suggestivo (ore 10.00-16.00, ultimo ingresso ore 15.00). Un sito poco conosciuto ma di grande fascino, che conserva frammenti della celebre pianta marmorea dell’antica Roma. Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-16.00, ultimo ingresso ore 15.00), un’area recentemente restaurata e accessibile, dove si trovano i resti di quattro templi repubblicani e la Curia di Pompeo, luogo dell’assassinio di Giulio Cesare.

(ore 9.30-16.00, ultimo ingresso ore 15.00), un’area recentemente restaurata e accessibile, dove si trovano i resti di quattro templi repubblicani e la Curia di Pompeo, luogo dell’assassinio di Giulio Cesare. Circo Massimo (ore 9.30-16.00, ultimo ingresso ore 15.00), l’antico stadio romano che un tempo ospitava corse di carri e spettacolari competizioni.

(ore 9.30-16.00, ultimo ingresso ore 15.00), l’antico stadio romano che un tempo ospitava corse di carri e spettacolari competizioni. Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana, ore 9.00-16.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura), una passeggiata immersiva tra i resti dell’antico cuore politico ed economico dell’Impero Romano.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, mentre per i gruppi è necessaria la prenotazione al contact center di Roma Capitale 060608 (attivo dalle 9.00 alle 19.00).

Roma, i musei gratuiti domenica

L’iniziativa coinvolge anche alcuni dei più importanti musei della città, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare collezioni permanenti e mostre temporanee di grande rilievo. Tra questi:

Musei Capitolini , dove sarà possibile visitare due esposizioni di straordinario valore: Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona, una selezione di sei importanti dipinti provenienti dalla Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona . Agrippa Iulius Caesar, l’erede ripudiato, un’esposizione che mette a confronto tre ritratti di Agrippa Postumo , l’erede adottivo di Augusto, recentemente identificato in una scultura della Fondazione Sorgente Group .

, dove sarà possibile visitare due esposizioni di straordinario valore: Museo di Roma in Trastevere , con una ricca offerta espositiva: L’albero del poeta. La quercia del Tasso al Gianicolo, che racconta la storia della quercia legata a Torquato Tasso attraverso documenti e dipinti. Roma ChilometroZero, un reportage fotografico di 15 autori che esplorano la complessità della città. NICOLA SANSONE – La fotografia come libertà, una retrospettiva sul fotografo napoletano noto per il suo contributo al fotogiornalismo italiano.

, con una ricca offerta espositiva: Musei di Villa Torlonia , con due mostre da non perdere: Titina Maselli nel centenario della nascita, che ripercorre l’opera della pittrice romana attraverso un’ampia selezione di lavori. Niki Berlinguer. La signora degli arazzi, un omaggio alla tessitrice e artista che ha trasformato la pittura in opere tessili uniche.

, con due mostre da non perdere: Galleria d’Arte Moderna , che accoglie due esposizioni di grande rilievo: Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano, un percorso attraverso l’arte espressionista italiana dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. À jour. Laura VdB Facchini, un’installazione site-specific che dialoga con l’architettura del museo.

, che accoglie due esposizioni di grande rilievo:

Nel giardino di Villa Caffarelli, all’interno dei Musei Capitolini, i visitatori potranno ammirare la spettacolare ricostruzione in scala reale del Colosso di Costantino, una statua alta circa 13 metri, realizzata con tecnologie innovative a partire dai frammenti originali del IV secolo d.C.

Roma, gli altri spazi gratuiti domenica

Oltre ai musei coinvolti nell’iniziativa, restano aperti gratuitamente anche alcuni spazi espositivi che, per tradizione, non prevedono un biglietto d’ingresso, tra cui:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

Roma, i musei a pagamento

Rimangono invece a tariffazione ordinaria alcune mostre e attività speciali, per le quali i possessori della MIC Card possono usufruire di una riduzione sul biglietto:

I Farnese nella Roma del Cinquecento, ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli

Franco Fontana. Retrospective, presso il Museo dell’Ara Pacis

Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo, al Museo di Roma – Palazzo Braschi

Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia

Gli spettacoli del Planetario di Roma

L’esperienza immersiva Circo Maximo Experience, che consente di rivivere il Circo Massimo con la realtà aumentata e virtuale.

L’iniziativa, curata da Zètema Progetto Cultura, offre un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dell’arte, della storia e della fotografia. Per maggiori informazioni sugli orari, sulle mostre e sugli eventi in programma, è possibile consultare il sito ufficiale www.museiincomuneroma.it o seguire gli aggiornamenti sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.