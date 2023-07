V SPA Roma presso l’Hotel Villa Pamphili: il rimedio ideale al caldo romano

Quando il caldo estivo si fa insopportabile a Roma, trovare un rifugio rinfrescante diventa fondamentale. L’Hotel Villa Pamphili offre la soluzione perfetta per combattere il caldo romano: V SPA Roma firmata Bf Wellness. Questa struttura unica nel suo genere, con acqua fresca d’estate e controllata, offre una vasta gamma di trattamenti e rituali per rinfrescarti e contrastare gli effetti delle alte temperature. Scopri come V SPA Roma firmata Bf Wellness può diventare il tuo punto di riferimento durante l’estate e non solo.

Acqua fresca d’estate e controllata: l’unica SPA a Roma che adegua la temperatura della piscina interna in base alla stagionalità



Il segreto di V SPA Roma firmata Bf Wellness risiede nell’acqua fresca e controllata che utilizza. L’acqua ha una temperatura ideale per contrastare il caldo di Roma e viene costantemente monitorata per garantire il giusto livello di pH e cloro.. Questo ti permette di immergerti in un ambiente rigenerante e rinfrescante, dove puoi sfuggire al calore esterno e prenderti cura del tuo benessere.

V SPA ROMA Rituali rinfrescanti e prodotti drenanti: pausa dall’afa romana

V SPA Roma offre una vasta selezione di rituali e trattamenti specificamente progettati per contrastare gli effetti del caldo. Sia che tu sia alla ricerca di un rituale rinfrescante per il corpo o di prodotti drenanti per le gambe affaticate, questa SPA esclusiva con i suoi professionisti specializzati si adatta alle tue esigenze personali.

I trattamenti comprendono impacchi alla testa e ai piedi, con l’utilizzo di essenze mentolate e fresche, che donano una sensazione di freschezza immediata.

Esperienza per tutta la famiglia :porta anche i tuoi bambini in SPA!



V SPA Roma si impegna a offrire un’esperienza che coinvolge l’intera famiglia. Non solo gli adulti possono godere dei benefici di questa struttura, ma sono disponibili anche trattamenti e massaggi adatti ai bambini, esigenza nata dalle molte famiglie in vacanza che non vogliono rinunciare al piacere di una giornata all’insegna del relax anche con i propri piccoli.

Esperienze sensoriali uniche: Sabrina Andriaccio Manager della struttura, porta il Food & Wine in SPA a Roma



A partire da settembre, grazie all’intuizione della SPA Manager Sabrina Andriaccio, appassionata da sempre del settore food and wine, V SPA ROMA firmata Bf Wellness si prepara a offrire esperienze sensoriali ancora più straordinarie. In abbinamenti a trattamenti SPA esclusivi, potrai deliziarti con experiences che coinvolgano palato e olfatto.. Il mondo delle bollicine e del food gourmet incontrerà infatti quello dei massaggi e del mondo olistico per una experience esclusiva e su prenotazione, creando un’armonia perfetta tra i sensi.

Se stai cercando un rimedio al caldo romano, non cercare oltre: VSPA ROMA firmata Bf Wellness presso l’Hotel Villa Pamphili è la soluzione ideale.

Prenota oggi stesso e scopri il piacere di rinfrescarti in un’oasi di tranquillità a Roma.

Via della Nocetta 105 , Rome, Italy

06 4006 4508

[email protected]

bfwellness.it/listini/Vspa.pdf

TUTTI I GIORNI DALLE 11.00 ALLE 20.00

PER OSPITI INTERNI ED ESTERNI

© Riproduzione riservata