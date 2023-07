Tatuaggi Roma: lo studio migliore è il Tribal Tattoo Studio

A Roma scegliere uno studio di tatuaggi può risultare complesso nel panorama dei moltissimi studi presenti nella Capitale. Non è facile stabilirlo, ma possiamo indicarsi come studio noto e affidabile il Tribal Tattoo Studio dell’artista, scultore e tatuatore Marco Manzo risulta a oggi essere il più famoso studio della Capitale. Lo stile Ornamentale per il quale Marco Manzo è particolarmente richiesto, specie dal pubblico femminile, scopriamo il perché. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Sono numerosissimi gli stili da scegliere per il primo tatuaggio così come la mano dell’artista che dovrà imprimerlo per sempre sulla vostra pelle. Sulla base di questa premessa, ma anche in virtù dell’aspetto delicato della questione dal punto di vista della sicurezza, vi indichiamo lo studio secondo noi migliore a Roma.

Solo nel Lazio si segnalano circa 1350 attività di tatuaggi regolari e 30mila abusive. È infatti sempre più frequente la richiesta, specie tra i giovanissimi di poter effettuare il primo tatuaggio quasi nella prima adolescenza, motivo per cui invitiamo genitori e tutori a dubitare delle intenzioni e del portfolio di quei sedicenti professionisti che non esercitano con la dovuta cautela e le dovute norme igienico-sanitarie una professione così delicata.

Tatuaggi Roma: Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo

Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo situato a Roma in Via Cassia, 1134/A, in zona Roma nord. La fama di Marco Manzo lo precede sia per il background internazionale che lo vede protagonista di alcune tra le più note kermesse di arte e tatuaggio a livello mondiale ed esecutore di opere artistiche di grande rilievo, sia per la grande esperienza e competenza nel mestiere che lo vede Insegnante, artista e Maestro. Marco Manzo è stato il primo tatuatore in Italia e nel mondo a portare il tatuaggio nel mondo dell’arte attraverso le moltissime mostre, nei musei di arte contemporanea nelle sue collezioni e nelle grandi mostre gli eventi a cui hanno partecipato volti celeberrimi quali Asia Argento, ma soprattutto inventando quello che è diventato uno dei generi più apprezzati del momento soprattutto dal gentil sesso: il cosiddetto tatuaggio Ornamentale e Decorativo, vale a dire quello stile che richiama la forma di pizzo e merletti nella trama del disegno su pelle, così come anche il Mandala, apprezzatissimo anche nel mondo delle star. Ma al Tribal non troverete soltanto lo stile Ornamentale, lo studio di Marco Manzo si è infatti distinto negli ultimi anni anche per il Realistico, l’Old School ed il Minimal grazie anche al sapiente tocco di Diego Censori, resident artist dello studio.

