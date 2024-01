Uomini e Donne, la spalla destra di Maria sotto shock: “stuprata e abbandonata nel parcheggio nuda” | La chiamata alla Polizia

Uomini e Donne, la collaboratrice di Maria De Filippi impaurita e sotto shock. Si parla di ” ragazza stuprata e abbandonata nel parcheggio”.

Stavolta il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della Televisione Italiana non sta facendo parlare di se solo per le scelte dei tronisti o per i nuovi e super attesi arrivi sul trono. E nemmeno per le varie vicissitudini che accadono tra dame e cavalieri all’interno del Trono Over che tanto piace ai numerosi telespettatori.

No, l’argomento è decisamente drammatico e molto duro da digerire. Diciamo che fa malissimo al cuore, oltre che all’anima, notare che ancora oggi che siamo nel 2024 accadano episodi di questo tipo. Una ragazza è stata stuprata e poi, dopo gli abusi subiti, abbandonata in un parcheggio.

Impaurita, spaventata a morte, con il trucco sfatto, i capelli scarmigliati e semi nuda non riusciva a proferire parola. Quel che ha vissuto sulla sua pelle è stato un incubo che non è possibile descrivere a parole tanto è stato l’orrore. Il male, profondo e spregevole, non è solo fisico ma anche psicologico.

La violenza subita non ha giustificazioni perché non ne esistono. E, nonostante la grandi campagne di sensibilizzazione volte a parlare della violenza sulle donne, le bestie non si fermano. Solo per il fatto che sia sia nate donne per molti significa che bisogna essere arrendevoli e pronte sempre e comunque a dire sì.

E se lo si nega, ecco allora che si prende quel che si vuole con la forza più bruta. E poi, una volta ottenuto, come se la donna in questione fosse un pupazzo senza fili o comunque un giocattolo che non piace più. viene scaraventato a terra e scartato. Dopo che è stata violata è lasciata sola, a terrà, al freddo e al gelo, senza alcun riparo, come quella “ragazza stuprata e abbandonata nel parcheggio”.

Il racconto agghiacciante di Raffaella Mennoia

A parlarcene in un lungo post scritto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram è stata la splendida Raffaella Mennoia che da tantissimi anni lavora a stretto giro con Maria De Filippi. La scena a cui ha assistito l’autrice televisiva è raccapricciante. A Milano, per l’appunto in un parcheggio, una giovane donna, dopo che ha subito abusi, è stata abbandonata tra le macchine.

Indossava solo una giacca e non aveva né mutandine o una gonna. Era spaventata e non le ha permesso di avvicinarsi. A quel punto il braccio destro della vedova Costanzo è corsa in albergo per spiegare la situazione e chiamare i soccorsi. L’episodio è agghiacciante e dimostra ancora una volta quanta violenza si consumi a iosa ancora nelle nostre città.