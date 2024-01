Emma Marrone mostra una foto (assurda) di Amadeus: come l’hanno conciato | È boom di commenti

Emma Marrone lascia tutti senza fiato. La foto che ha mostrato di Amadeus è pazzesca. Mai visto così.

Manca davvero poco, anzi pochissimo, all’edizione 2024 della kermesse canora che tutto quanto il mondo ci invia. Parliamo ovviamente del Festival di Sanremo. Tra l’altro questa è particolarmente attesa dal momento che sarà l’ultima, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, per la quale il buon Sebastiani rivestirà il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico.

Lo ha fatto per cinque anni di fila e ora vorrebbe prendersi una pausa in tale direzione. Tra i numerosi cantanti in gara figura una veterana come la splendida Emma Marrone, vera pupilla di Maria De Filippi, Della scuderia di Amici troviamo pure Annalisa, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Sangiovanni, Irama e i The Kolors.

Per la cantante salentina grande è stata la gioia di essere confermata a questo giro. Per lei gli ultimi mesi sono stati davvero molto ma molto duri da vivere. La perdita del suo adorato padre le ha spezzato letteralmente il cuore in mille pezzi. A lui ha dedicato il suo nuovo album che è risultato ancora una volta un successo.

Emma Marrone e la foto assurda di Amadeus, mai visto così prima

Quest’anno, prima e dopo la sua esibizioni sul prestigioso palco del Teatro Ariston dove in passato ha pure trionfato, non potrà telefonargli per confidarsi e chiedere qualche commento. E ciò al solo pensiero le fa scendere una calda lacrima sul sul bel viso. A sostenerla ci sarà in ogni caso la sua famiglia e i suoi tanti fan.

Inoltre, nonostante sarà per la prima volta in gara pure lei, pure la splendida Alessandra Amoroso, che è da anni e anni una sua carissima amica, sarà vicino a lei, pronta a sostenerla. E ovviamente lei sarà prontissima a ricambiare il sostegno. Di certo non mancherà nemmeno quello di Amadeus che è molto affezionato a tutti i concorrenti. E ora lei che fa? Mostra una foto di lui come non lo avete mai visto.

Lo ha messo come cover del suo cellulare

Mostrandosi il suo cellulare, l’artista ci rivela che come cover ha inserito uno scatto del noto conduttore, tra l’altro tra i più amati in assoluto dagli italiani, dove lo vediamo santificato! Sì, Ama è mostrato con tanto di aureola. Ovviamente ciò ha suscitato molta curiosità, oltre che un pazzesco boom di like e di commenti.

Chiaramente la sua ” trovata” dimostra ancora una volta l’affetto e la grande stima che la Marrone provi per Sebastiani che indubbiamente quest’anno avrà fatto ancora un super lavoro. Ad affiancarlo sul palco, nella serata della finalissima ci sarà poi il suo grande amico Rosario Fiorello, con il quale di certo regalerà gag a non finire.