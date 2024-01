Rocco Hunt, finalmente esce l’identità del padre: anche Maria De Filippi lo conosce

Non tutti conoscono il padre di Rocco Hunt. Andiamo a scoprire chi è l’uomo che ha a cuore Maria De Filippi, l’indiscussa regina della Mediaset

Domenica 28 gennaio 2024 è andata in onda l’ennesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Gli ascolti, come sempre, non deludono mai e ciò conferma che il talent show cavalca sempre l’onda del successo. Il merito è senza dubbio degli allievi, dei maestri e anche degli ospiti.

Nella puntata in questione sono arrivati in studio i giudici di canto che hanno entusiasmato la platea. Stiamo parlando di Alex Britti, Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. Insieme hanno dato un parere professionale alle performance dei cantanti in gara.

Non hanno fatto eccezione nemmeno stavolta i maestri, dal momento che hanno fin dall’inizio avuto delle idee diverse sul talento dei ragazzi. Alessandra Celentano, per esempio, ha sempre il dito puntato contro Nicholas Borgogni difeso a spada tratta da Raimondo Todaro.

Tuttavia prima che si aprissero le danze, Maria De Filippi ha mandato i saluti al padre di Rocco Hunt. Molti non lo conoscono, eppure fare che abbia una certa confidenza con la conduttrice. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il padre di Rocco Hunt riceve i saluti da Maria De Filippi

Rocco Hunt è lo pseudonimo di Rocco Pagliarulo e ha ottenuto la popolarità vincendo il Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove proposte. In quel periodo ha avuto il successo proponendo il singolo Nu juorno buono.

Tra dischi ricordiamo Poeta urbano, ‘A verità, SignorHunt e Rivoluzione. Inoltre si è cimentato anche nella recitazione ottenendo un ruolo in Arrivano i prof nel 2018. Sicuramente alle spalle ha una famiglia che lo supporta. Con il padre, infatti, ha un bellissimo rapporto. Dato che non si hanno tante informazioni sul suo conto, andiamo subito a scoprire chi è e che rapporti ha con Maria De Filippi.

Un padre del cantante esce allo scoperto

Il papà di Rocco Hunt si chiama Giovanni ed è uno speaker radiofonico in una radio di Salerno. La famiglia è composta anche da madre Alfonsina e i fratelli Francesco e Gabriele. Loro hanno supportato il cantante nel suo percorso artistico. Spesso compaiono insieme sui social confermando la complicità che hanno tra le mura di casa.

Se Maria De Filippi gli ha mandato ai saluti è perché sa bene di averlo nella schiena dei suoi fan. Questo conferma la bella personalità di Maria De Filippi che coglie l’occasione di ringraziare a modo suo chi la segue ininterrottamente.