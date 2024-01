Giulia Stabile massacrata: Sangiovanni non è proprio riuscito a trattenersi | “Perdonatemi le brutte parole ma…”

Sangiovanni ha deciso di esternare la sua opinione e non ha esitato a difendere l’ex fidanzata Giulia Stabile. Andiamo a scoprire cosa ha detto e cosa ha causato la sua reazione

Chi segue il talent show Amici di Maria De Filippi ricorda sicuramente dell’edizione che ha avuto come protagonista assoluto il cantante Sangiovanni. Anche se non ha trionfato, ha pur sempre ottenuto grandi consensi una volta spente le telecamere.

Qualche anno fa è riuscito a superare i provini di Amici ed è subito entrato nel cuore di Rudy Zerbi. A parer suo è un cantautore giovane, ma con un talento strepitoso. Grazie a quest’esperienza da televisiva ha anche incontrato l’ex fidanzata Giulia Stabile.

I due hanno appassionato il pubblico con la loro love story perché pura e candida. Molti ricorderanno la festa di compleanno a sorpresa organizzata da lei per lui. Come se non bastasse se sono arrivati insieme in finalissima mano nella mano.

In queste ore, dopo mesi dall’addio, il cantante ha deciso di difendere a spada tratta la ballerina professionista di Amici in seguito a un fatto accaduto proprio sul web.

Sangiovanni senza freni sui social

Non ne ho ancora chiaro perché i due giovani si siano lasciati, ma a prescindere da ciò non sono finiti al centro del gossip per nessun motivo.

Sangiovanni pare che non abbia gradito delle cose che ha letto sul conto di Giulia, dunque ha esternato il suo malcontento utilizzando parole forti. Ecco cosa ha detto.

“Perdonatemi per le brutte parole”

Non ha assolutamente tollerato il modo di fare di tanti utenti social che si sono scagliati contro di lei: “Ma come c***o state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di m**da a sparare cazzate sulla gente senza sapere un c***o. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra…passate la vostra vita su sta m**da a giudicare quella degli altri”.

A tal proposito ha voluto dare un consiglio a queste persone: “Vorrei questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile infondata nei confronti di tutti…Tutti i geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere come la vita degli altri le emozioni che vivono…Perdonatemi le brutte parole, ma ne ho viste di molto peggio“.