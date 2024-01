Sandra Milo, l’ultimo desiderio prima di morire: l’ha detto con un filo di voce | “Io vorrei morire dopo…”

A poche ore dalla dipartita dell’amata attrice Sandra Milo, spunta un retroscena toccante: ecco qual era il suo desiderio più profondo.

Il 29 gennaio del 2024 ha segnato una data funesta per la cinematografia italiana, contraddistinta dalla scomparsa improvvisa dell’attrice e conduttrice Sandra Milo.

Icona di fascino, autoironia e apparente leggerezza, Sandra Milo ha guadagnato in giovane età lo status di musa dell’indimenticato Federico Fellini, e ha al contempo conquistato il cuore del pubblico con la sua dialettica schietta ma mai sopra le righe.

Nata a Tunisi l’11 maggio del 1933, e deceduta a Roma circondata dall’affetto dei suoi cari, l’attrice non ha lasciato solo un’impronta indelebile sul piccolo e grande schermo, ma anche un ricordo toccante negli affezionati figli Debora, Azzurra e Ciro, che hanno annunciato la sua scomparsa tramite un commosso comunicato su Instagram.

Descritta da questi ultimi come una madre presente, affettuosa e talvolta apprensiva, Sandra Milo aveva riferito nel settembre del 2023 a “Verissimo” la sua paura più dirimente.

Sandra Milo e le rivelazioni a “Verissimo”: “Vorrei morire dopo di loro”

L’attrice amava i suoi figli con tale intensità da desiderare di poterli schermare dal dolore più grande, ovvero dalla sua dipartita. Ha infatti confessato a Silvia Toffanin, come riporta anche “TgCom24”: “Non voglio morire, perché non voglio lasciare i miei figli. Io vorrei morire dopo di loro per tenergli la mano e rassicurarli. In questo modo, li aiuterei. So che il dolore rimarrebbe a me, però farei ancora qualcosa per loro“.

Sandra Milo aveva inoltre analizzato le criticità della terza età, contrapponendole alla sua incontenibile voglia di vivere: “È terribile non sentirsi utile, e invece, quando ti senti utile a qualcuno ti senti importante. Senti che la tua vita ha un senso, ti senti forte, ti senti bene, e riesci a fare delle cose apparentemente impossibili. Io credo che questa sia la vita“.

La convinzione di Sandra Milo: “Non si muore mai”

La biondissima ed effervescente conduttrice aveva inoltre asserito di non temere l’eventuale giudizio divino: “Non ci credo nell’inferno, proprio no. Perché Dio è amore“.

Per poi concludere con un testamento d’amore destinato ai suoi congiunti: “Mi sono convinta nel tempo che non si muore mai, perché si rimane nei figli, nei nipoti, e in un certo senso, secondo me, è come se si rimanesse nell’aria, attorno. Penso che si continui a vivere in un altro modo… In un’altra forma“.