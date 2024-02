Mara Venier, pizzicata in moto con un altro uomo: il marito impazzirà di gelosia | “Il primo amore non si scorda mai”

Mara Venier, la bellissima conduttrice veneta beccata in moto con un uomo che non è il marito. Lui pazzo di gelosia.

Ci fa compagnia, da diversi anni ormai, ogni domenica pomeriggio su Rai 1 con il suo storico contenitore domenicale la divina Mara Venier, Ogni anno, come ironizzano in molti, dice che è l’ultimo ma poi per la loro stessa gioia torna al comando di Domenica In. Nel frattempo lei, come ha confessato nel corso di alcune interviste, troverebbe perfetto nel suo ruolo l’affascinante Alberto Matano.

I due tra l’altro sono grandissimi amici. Non per nulla è stata proprio la zia degli italiani a celebrare il suo matrimonio. E sovente lui ama essere suo ospite per parlare di tutto. Tra l’altro quest’anno, oltre ad ammirarlo nuovamente al timone de La Vita In Diretta, lo abbiamo rimirato anche a Ballando Con Le Stelle nelle vesti di commentatore a bordo pista.

Tornando a Mara, nonostante non riesca a battere a livello di share la meravigliosa Silvia Toffanin con il suo Verissimo, possiede in ogni caso il classico zoccolo duro di estimatori che adorano seguirla con vivo interesse pure sui Social. E lo fanno per la verità soprattutto su Instagram dove lei possiede un profilo molto attivo.

Mara Venier pizzicata con un altro uomo in moto

Lo è dal 2020 quando durante la pandemia lei con la complicità del suo consorte, e ovviamente in questo caso parliamo di Nicola Carraro, ha iniziato a regalare in maniera sempre più generosa sia foto sia video in versione casalinga per niente disperata. Il più delle volte però lei era ignara di essere ripresa e ciò ha reso ” il tutto” ancora più realistico.

Pian piano, come si sul dire, ci ha preso gusto e non disdegna così neppure mostrarsi spettinata e struccata in piena fase di relax durante le sue vacanze estive, perlopiù trascorse nella meravigliosa villa di Santo Domingo dove il marito si reca con una certa frequenza quando lei sta a Roma a lavorare. E ora forse lui, livido di gelosia, dopo aver visto lei in sella su una moto con un altro uomo, sarà andato a sbollire lì la sua delusione.

Insieme a Jerry, ” il primo amore non si scorda mai”

In realtà parliamo di uno scatto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord. Difatti Mara è in compagnia di Jerry Calà che è stato, in età giovanile, il suo primo marito. La loro unione non durò un granché. Ben presto i due capirono che come marito e moglie non andassero molto bene e che in realtà sarebbero funzionati di più come amici.

Per loro una pioggia di like e di commenti. Giovanissimi e felici hanno decisamente molto emozionati i loro numerosi fan. Tanto più che ancora oggi sono molto legati. Si vogliono indubbiamente un gran bene e lei ha molto sofferto quando lui ha avuto gravi problemi di salute. Del resto, si sa, ” il primo amore non si scorda mai”.