Heidi Klum: “A letto scintille con mio marito”, ma è ingenerosa con l’ex Flavio Briatore

Heidi Klum ingenerosa con l’ex Flavio Briatore. Fare dei paragoni è indelicato soprattutto se paragoni il sesso di un uomo di 34 anni, come l’attuale suo compagno, con uno di 40 anni più grande come Flavio. Non è molto elegante questa mania di rendere espliciti dettagli riservati della propria vita privata. È l’aspetto più puerile di certi personaggi.

Si chiama Heidi (Klum), ma non è una pastorella

Si chiama Heidi ma è tutt’altro che un’ingenua pastorella delle Alpi, è una ex super modella e imprenditrice tedesca. Heidi Klum è nata il 1° giugno 1973 a Bergisch Gladbach, in Germania ed è stata una delle modelle più famose e più pagate al mondo, ma oltre a questo ha avuto una carriera molto variegata, dove ha ricoperto ruoli di presentatrice, imprenditrice, stilista essa stessa, attrice e produttrice televisiva oltre che essersi spesso accompagnata con omini molto facoltosi, tra i quali anche Flavio Briatore, tra il 2004 e il 2005.

Dalla loro relazione, non si sono mai sposati, è nata una ragazza Helene (Leni) come una delle nonne di Heidi, nel maggio 2004, che non è mai stata riconosciuta da Briatore.

Nel 2022 in un’intervista a Repubblica Briatore ha dichiarato però di essere orgoglioso di Leni. C’è stato un riavvicinamento della ragazza con il padre e anche una vacanza a Montecarlo che la figlia di Heidi Klum ha trascorso con il fratello Nathan Falco, nato dal matrimonio di Briatore con Elisabetta Gregoraci. A Verissimo, con Silvia Toffanin, la Gregoraci ha parlato del bellissimo rapporto nato tra Leni e il fratello Nathan e del suo con l’imprenditore dichiarando che continuano a essere una famiglia, anche se lei sta con Giulio Fratini e che si vogliono molto bene.

La famiglia allargata funziona sempre basta che ci siano i soldi (58 milioni di dollari è valutato il capitale di Briatore) e si possa vivere in residenze da sogno, fare vacanze bellissime e non avere problemi economici.

A letto è un mostro, restiamo in camera delle ore

Ovviamente Heidi non è più una ragazza ma a 50 anni il suo fisico è ancora da favola e il suo sorriso smagliante. Sarà per la presenza del suo giovane compagno Tom Kaulitz che ha solo 34 anni, membro della Band Tokio Hotel, con il quale è convolata a nozze nel 2019. Di recente Heidi si è fatta scappare dei commenti ingenerosi sul suo ex Flavio Briatore, 74 anni. In una puntata di Call Her Daddy (Chiamala papà) la ex top model ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, l’amore per i figli, il successo e la passione ancora viva tra lei e suo marito Tom Kaulitz, con il quale è sposata da cinque anni.

“A letto è un mostro, restiamo in camera per ore e ore”, ha raccontato divertita Heidi Klum. Poi, ha confessato che lei e suo marito amano utilizzare giocattoli sessuali per rendere la situazione più piccante.

Call Her Daddy è un podcast di consigli e commedie creato da Alex Cooper e Sofia Franklyn nel 2018. Il contenuto del podcast (programma tv disponibile anche dallo smartphone) è una miscela di consigli soprattutto sessuali, storie e contenuti esilaranti per gli ascoltatori. Si tratta soprattutto di ciò che alcuni potrebbero considerare ancora un tabù, ma tutte le storie sono inquadrate in un contesto esilarante che le rende più accettabili.

Briatore ha risposto dedicandole con un grande cuore rosso

Alle sue esternazioni Briatore ha risposto con un grande cuore rosso, senza commenti. Il “povero” Flavio effettivamente ha un’età abbastanza avanzata per fare concorrenza a un trentenne. Ma anche lui non s’è fatto mancare niente in vita sua. Sposato a 33 anni con Marcy Schlobohm e poi fidanzato tra il 1998 e il 2003 con l’altra supermodella Naomi Campbell in una relazione molto tempestosa.

Tra l’altro si diceva allora che fosse solo di facciata, che lei fosse una frigida e i due si frequentassero più per dovere contrattuale che per amore, ma questo è tipico di quel mondo dove tutto è business, i matrimoni, i fidanzamenti e anche le corna e i figli.

Subito dopo Naomi è apparsa Heidi Klum e nel 2008 Elisabetta Gregoraci, con la quale Flavio s’è sposato e ha avuto un figlio e dalla quale s’è separato nel 2017. Nel 2018 venne fuori una liaison con Taylor Mega, 44 anni di meno e con Vittoria Di Flavio, 24 anni, una bellissima ragazza di Penne (Pescara), dipendente del Bilionaire, la famosa discoteca della Costa Smeralda di proprietà dell’imprenditore.

Elisabetta e Flavio

Intanto lui continua ad avere uno splendido rapporto con la ultima madre di suo figlio Nathan Falco ma al momento non sappiamo se anche lui faccia scintille a letto con qualche signora o signorina. Il tempo delle modelle non pare superato del tutto però.

Nel 2021 Briatore era stato visto a cena nel suo ristorante Cipriani a Montecarlo con la modella russa Valentina Kolesnikova, 30 anni e Miss Russia Earth 2018, che da tempo vive a Milano, apparsa in tutto il suo splendore su Playboy, come rivela il settimanale Diva e Donna. La relazione sembrò durare anche nel 2022, poi non se n’è saputo più nulla. Se le tedesche sono così poco affidabili le russe lo sono anche di meno, deve aver pensato Briatore.

Per casa gira nuda per promuovere una mentalità aperta nei suoi figli

In una delle ultime puntate la modella tedesca ha parlato con il conduttore Alex Cooper della visita alle spiagge nudiste, aggiungendo che “cerca di estendere questa mentalità libera anche quando è a casa”, come ha riportato la rivista People.

“Cerco di applicare questo tipo di mentalità anche a casa con i miei figli. Ovviamente, quando non c’è nessun altro, ma se sono in topless in giardino loro vengono subito ad avvisarmi che un loro amico sta arrivando. Così mi lanciano un top e mi copro prima dell’arrivo degli ospiti”.

Poi la top model ha ammesso che preferisce vagare in giro per casa nuda, così come in spiaggia, anche per una questione di estetica: non le piace il segno dell’abbronzatura. Effettivamente ha ragione, è inaccettabile! Come puoi mostrarti col segno dell’abbronzatura come una casalinga qualsiasi?

“Mettiti un top” le gridano i figli quando qualcuno va a trovarli

Pare appunto che i figli l’abbiano rimproverata per questa sua “libertà” di costumi che loro non gradiscono. Nonostante abbia 50 anni (51 il prossimo giugno), l’icona della moda rischia di essere messa in castigo dai quattro figli: Leni, Henry, Johan e Lou: le hanno dato un ultimatum: se continua a camminare come madre natura in casa, davanti agli amici, il loro non sarà più solo un avvertimento.

A me pare del tutto normale che i figli provino imbarazzo a girare per casa con la madre nuda e che siano ancor più infastiditi per il fatto che lei non indosserebbe neanche il top quando vengono i loro amici a trovarli se nessuno glielo chiede. Imporre agli altri, figli e amici dei figli, la propria nudità non mi pare ascrivibile ad una mentalità libera. Piuttosto a una voglia di esibirsi per apparire la super modella che è sempre stata, come se gli anni non passassero mai. Invece passano cara Heidi. Per tutti.

Una vita sentimentale da donna libera che non vuole invecchiare

La ex modella è stata sposata con Ric Pipino, dal 1997 al 2002. Poi ha avuto la storia con Briatore e la sua prima figlia. Anzi la storia terminò proprio quando lei rimase incinta e per una donna è la cosa peggiore che le puoi fare. Era ancora in attesa di Leni che iniziò una relazione con il cantante inglese Seal. Il fatto spiega il carattere risoluto e la determinazione di Heidi nel non apparire dimessa. Si sposarono in Messico il 10 maggio 2005 a Careyes Beach. Fu lui ad adottare Leni. Dal matrimonio sono nati tre figli. Si separarono nel 2012. Poi nel maggio 2018 è apparso il nuovo partner Tom Kaulitz con cui Heidi s’è sposata una prima volta in California nel 2019 e una seconda volta sullo yacht di lusso Christina O (che apparteneva ad Aristotile Onassis) a largo di Capri.

È stata la terza modella che guadagnava di più al mondo nel 2007

Heidi è diventata famosa alla fine degli anni ’90 quando è apparsa nella serie Victoria’s Secret ed è diventata una dei primi Angeli a posare per le riviste Elle, Sport Illustrated Swimsuit Issuee per le edizioni tedesca e francese di Vogue. L’hanno chiamata a partecipare in diversi video musicali per Jamiroquai, Love Foolosophy, Sia e Fire Meet Gasoline e per video pubblicitari di McDonalds, Volkswagen e serie televisive: CSI Miami, Spin City, Sex and the City e come protagonista in alcuni film. Ha prodotto il reality Project Runaway su un canale televisivo americano-canadese che trattava temi di moda.

Nel 2007, la rivista Forbes l’ha nominata la terza modella con i guadagni più alti al mondo (8 milioni di dollari). Era il 1990 e la top model Linda Evangelista pronunciò quella che è diventata la citazione più famosa nella storia della moda: “Non ci svegliamo con meno di 10.000 dollari al giorno“. Nel 2007 in cima alla lista c’era la brasiliana Gisele Bundchen che incassava allora 33 milioni di dollari. Più del triplo della seconda in lista Kate Moss con 9 milioni di dollari.

Attualmente la lista del 2023 è guidata da Kendall Jenner con 22,5 milioni di dollari, seguita da Karlie Kloss con 12 milioni di dollari e Rosie Huntington-Whitely con 11,5 milioni di dollari. Ma adesso le modelle hanno anche un forte seguito sui social che consente loro di incrementare facilmente i guadagni che fanno con le sfilate e le apparizioni pubblicitarie, in programmi tv e nel cinema.