Elisabetta Canalis: 45 anni e non dimostrarli. Oltre al fisico, dopo la separazione, su che investe? Su un altro fidanzato

Ci sono donne che riescono ad apparire sempre più giovani di quello che sono ma l’aspetto non è tutto. Quando avanzano gli anni la concorrenza estetica si fa dura e c’è bisogno di altro per resistere ad alti livelli. Dopo la separazione dal marito, oltre al bel fisico, Elisabetta Canalis su che investe? Su un altro fidanzato. Parla di nuovi progetti di lavoro, ma non si vede mai niente.

Dal 1999, quando fece la valletta per i Telegatti, questa bella ragazza di Sassari fa sempre notizia. Perché? Elisabetta Canalis è la regina di Instagram e ogni sua foto o trafiletto riscuote l’interesse dei fan. Recentemente è apparsa vestita solo di intimo di pizzo nero, del marchio Intimissimi, quello che ha tolto la fiducia a Chiara Ferragni, in seguito al noto scandalo dei pandori, in pose abbastanza tranquille ma che hanno scatenato ugualmente i commenti di chi da sempre la segue. Secondo molti è ancora una delle donne più sexy del mondo del web, anche se ha 45 anni. Non è il primo caso. Sabrina Salerno ne ha 60 e ottiene gli stessi applausi.

I fan della Canalis sono ammirati: e c’è chi preferisce le ventenni?

C’è chi la vorrebbe difesa come Patrimonio dell’Umanità, evidentemente esagerando. Altri le hanno scritto: “45 anni e non sentirli ma soprattutto non vederli”. “Sei incredibilmente bellissima. E c’è chi preferisce le ventenni. Mi chiedo come si fa?”, ha scritto ancora uno dei fan. Il problema è che se anche certi appassionati non li vedono, lei sa che i 45 anni ci sono e li tiene ben in considerazione.

In effetti è ancora una bellissima donna, anzi forse è nel pieno della sua maturità fisica e psichica, che è poi quella che decreta il fascino di una persona. Ma per avere fascino ci vuole personalità, cultura, stile, una professione che ti rappresenti, non puoi puntare sempre tutto solo sull’aspetto fisico, è un investimento a tempo e se non produce subito ricchezza e identità, non ti lascia prospettive sicure.

Spesso è un investimento con cui si dà l’avvio a una carriera che poi porta la persona su altri campi e le permette di acquisire professionalità che durano oltre la bellezza. Basti pensare a Raffaella Carrà, Mina, Caterina Caselli, Emma Marcegaglia, Sofia Viscardi, Edwige Fenech, Rita Rusic… quante belle donne sono poi state apprezzate come professioniste riciclandosi in settori dello spettacolo e dell’imprenditoria? Diventando anche manager di sé stesse.

Una vita senza mai sfondare veramente: velina, valletta, fidanzata o moglie

Nel caso di Elisabetta Canalis questo passaggio non c’è stato o non lo si vede ancora, magari sta nascendo. La sua carriera televisiva è stata tutta un percorso ai margini, da velina a valletta, con alcune conduzioni di programmi che non l’hanno mai lanciata nell’olimpo della conduzione video: Striscia la Notizia, Controcampo, Festivalbar, affianca Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2011 e poi fa un passo indietro l’anno seguente come valletta. Un po’ poco. E a Los Angeles? Ci potevamo immaginare che Clooney l’avrebbe aiutata nel mondo di Hollywood. Invece niente. Quasi 15 anni trascorsi senza che succedesse niente di importante per la sua carriera. Né con Clooney né con Brian Perri. Ora spunta un nuovo amore.

Il matrimonio con Brian Perri sembrava la storia giusta, quella della vita

Sentimentalmente inizia come la ragazza di Christian Vieri, nel 2000. Come per molte sue colleghe, era un classico: veline e calciatori. Qualche flirt e poi il grande e inaspettato colpo della sua storia con George Clooney, che sembrava poterla lanciare nel mondo di Hollywood e delle star americane. Era il 2009 e la loro storia era seguita in Italia da orde di fotografi e paparazzi, appostati nei pressi della villa del lago di Como, pronti a riprendere ogni uscita della coppia. Casa sua però era diventata Los Angeles e poi tutto è finito nel 2011, solo due anni più tardi. C’è voluta la nuova storia con il chirurgo estetico Brian Perri, sposato ad Alghero nel 2014 a ridare fiato alle aspirazioni americane della stella di Sassari. È arrivata poi la figlia Skyler Eva e la sua vita sembrava avviata, come per altre soubrettes prima di lei, sul viale della famigliola benestante e tranquilla.

Ora anche questo sogno si infrange con la separazione del luglio dell’anno scorso. “Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, – ha detto alla stampa – non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo”.

Con la separazione riprendi la tua individualità, la tua vita, ma non cambia la responsabilità verso i figli

Una separazione avvenuta dopo circa dieci anni di matrimonio. “A noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli. Veniamo additate come irresponsabili. Non sono d’accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita.

Tante volte la vita ci mette di fronte ad avvenimenti per cui è necessario crescere e andare avanti. E il cambiamento può essere positivo, non solo sintomo di incertezza e paura. Non si deve dare spazio all’idea del fallimento, ma imparare a evolversi. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, anche solo per la figlia che abbiamo avuto“. Tutte belle frasi per proporre che cosa? Un’altra storia d’amore, che dura finché dura.

Non torna in Italia per stare con la figlia e permetterle di vedere suo padre

La Canalis parla della figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Lei è il motivo per cui la showgirl vive ancora a Los Angeles e non torna in Italia: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne“.

Il nuovo fidanzato è un campione di kickboxing, uno sport che pratica anche Elisabetta

A Capodanno Elisabetta era già con un nuovo fidanzato: Georgian Cimpeanu. “Ho aspettato a parlare di lui sui social. – Ha dichiarato – Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri. Posso solo dire che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare alla big picture, il quadro generale, per credere nel futuro”.

Abbiamo capito che a Elisabetta piace sentirsi libera ma protetta, rassicurata da un partner facoltoso. Il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu è nato in Romania nel 1983 ed è un campione di kickboxing. Conosciuto come “Iceman”, è stato campione italiano e tre volte campione del mondo della sua categoria di kickboxing. La passione in comune per questo sport li ha portati a conoscere e a frequentarsi. Speriamo non arrivino mai a litigare perché potrebbero suonarsele di santa ragione.

Elisabetta Canalis, su Instagram, racconta la sua vita ai follower (coloro che la seguono come fan). L’ex velina è da poco tornata negli Stati Uniti, dopo avere trascorso un periodo in Italia dove ha scattato molte foto per i soliti nuovi progetti di lavoro, che non si capisce mai quali siano in realtà. Ma che le auguriamo di cuore che ci siano e le offrano una prospettiva diversa da quella di “ex velina” o “fidanzata di”.