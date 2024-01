Chiara Ferragni, l’ultimo atto che metterebbe fine alla sua carriera: “Sequestro dei social” | Il patatrac è avvenuto

Ennesima batosta per l’influencer Chiara Ferragni. Una richiesta fatta dalla Codacons potrebbe mettere fine alla sua carriera. Ecco cosa è successo stavolta

Molti sanno che la Coca-cola Company ha interrotto la collaborazione con Chiara Ferragni e, di conseguenza, non è stato mandato in onda lo spot pubblicitario previsto nel piccolo schermo in questo mese. La scelta era ricaduta su di lei per via del Festival di Sanremo.

Tutto avuto inizio quando è saltato fuori ciò che c’era dietro la beneficenza mettendo in vendita il pandoro lanciato proprio dalla Ferragni. Da allora non sta passando un bel periodo.

Ora l’Associazione dei Consumatori ha deciso di intervenire in seguito ad alcune sue affermazioni in merito alla trasparenza sulle regole della beneficenza e le attività commerciali degli influencer.

Stavolta i provvedimenti potrebbero essere fatali per la sua attività professionale. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

La Codacons su Chiara Ferragni: “Non ha capito la gravità”

In realtà si sperava di ottenere delle scuse da parte dell’imprenditrice digitale in seguito a quanto accaduto sulla faccenda del pandoro Balocco. Lo scopo era fare beneficenza per l’ospedale Regina Margherita di Torino.

La speranza è svanita nel momento in cui lei ha pronunciato queste parole definite dalla Codacons “aberranti”: “Quanto è accaduto ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali”. La reazione dei diretti interessati è stata immediata.

“Il sequestro dei suoi social per evitare che compia altri illeciti”

“Sarebbe meglio tacere e chiedere scusa agli italiani parlare di meno ‘errore’ dinanzi ad un illecito accertato dall’Antitrust con una multa da un milione di euro, e a indagini a tutto campo della magistratura per quello che i PM definiscono un sistema ripetuto nel tempo per sfruttare la beneficenza ai fini di profitto”.

Poi il portavoce della Codacons ha proseguito nel suo discorso: “E dimostra come l’influencer non abbia compreso il significato di truffa aggravata e sia convinta che tutto possa essere ricondotto ad un leggero insignificante errore”. Alla fine di tutto è stata fatta una richiesta esplicita, ovvero “chiedere misure cautelari a suo carico come inibizione di qualsiasi attività commerciale e il sequestro dei suoi social per evitare che compia altri atti illeciti”. Qualora questa richiesta sarà accolta, la Ferragni non avrebbe più il canale social per comunicare con il mondo. In tal caso cosa succederà alla sua carriera? Per scoprirlo non ci resta che attendere.