Maria De Filippi, il figlio di Costanzo vuota il sacco: “Lei ha fatto di tutto per…” | Dopo la morte vomita tutto

A distanza di mesi dalla morte di Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele Costanzo ha deciso di raccontare dei retroscena inaspettati sul conto di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Maurizio Costanzo è andato via il 24 febbraio 2023 lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani. La sua vita professionale ha incuriosito proprio come quella privata. Non tutti sanno che ha avuto quattro mogli: le prime nozze sono avvenute con la fotoreporter Lori Sammartino e a seguire con la giornalista Flaminia Morandi.

In seguito è stato legato a Marta Flavi e dal 1995 è stato sposato con Maria De Filippi. Dal secondo matrimonio sono nati Camilla e Saverio. Quest’ultimo è noto per essere un regista cinematografico e di serie televisive. Laureato in Sociologia della comunicazione alla Sapienza di Roma, subito dopo si è trasferito a New York per fare esperienza.

Nel 2004 ha lanciato il film Private che gli ha permesso di avere recensioni positive. Non a caso l’anno successivo è stato premiato con il Nastro d’argento come miglior regista emergente del 2005.

A oggi è noto come regista nel mondo dello spettacolo italiano ed è legato sentimentalmente all’attrice Alba Ronwacher. In un’intervista rilasciata al Corriere Saverio Costanzo si è aperto a 360 gradi parlando della sua vita e ha incluso anche l’ultima moglie del padre.

Confessione inaspettata su Maria De Filippi

Saverio Costanzo ha dedicato al padre il film intitolato Finalmente l’alba. In tanti si sono stupiti di questa scelta, dunque ha voluto fare una precisazione: “Forse dipende dal fatto che io di mio padre non ho mai parlato. No ho quasi foto con lui…Non volevo socializzarmi come il figlio di Maurizio Costanzo”.

Poi la conversazione con il giornalista ha proseguito e il ragazzo non ha potuto fare a meno di menzionare la madre adottiva. È stato inevitabile, dal momento che il suo intervento, come sempre, ha riportato la serenità.

“Non ci ha fatto mai sentire la sua mancanza”

Tutti sono concordi nel dire che Maria De Filippi abbia un modo di fare che permette alla gente di osservare le cose da punti di vista diversi dal proprio. Lo dimostra quando va in onda C’è posta per te. Grazie a lei tante famiglie hanno la possibilità di riappacificarsi e non ha fatto eccezione con la sua. Saverio Costanzo lo ha confermato.

“Volevo molto bene a papà. Ma avevo una madre forte e molto presente, che non ci ha fatto mai sentire la tua mancanza. Poi abbiamo avuto i nostri conflitti, come sempre tra il padre e figlio maschio. Devo molto a Maria. Fu lei a riavvicinarci”. Da allora hanno vissuto fino all’ultimo il rapporto con il sorriso sulle labbra.