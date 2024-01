Antonella Clerici col cuore spezzato: purtroppo l’uomo tanto amato ha deciso di dire addio

Antonella Clerici e il suo cuore spezzato in mille pezzi. L’uomo che lei ha davvero tanto amato ha detto addio.

Non se l’aspettava nessuno, questo è bello che certo. E quello che è ancora più ovvio è che nemmeno la splendida Antonella Clerici che l’uomo in questione, che lei per davvero ha molto amato, abbia presto l’infausta decisione. Ovviamente non l’ha presa alla leggera, o come si suol dire, su due piedi.

Il problema è che, come si sussurra, i segnali, perlomeno belli visibili, non c’erano stati. Diciamo pure che niente faceva presagire che sarebbe successo. Difficile è crederci ma dobbiamo necessariamente affermare che no, non si tratta di uno scherzo, seppur molto amaro, visto che siamo in Carnevale.

E non è nemmeno uno dei tanti rumors che nascono e muoiono ogni giorno. Ed è per questo motivo che ci lascia di stucco e assolutamente increduli. E poi, certo, se ci sta di mezzo un sentimento forte come l’amore il discorso si fa ancora più duro e tosto da accettare e da digerire. Ed è per questo motivo che la Clerici ora sta soffrendo tantissimo.

Antonella Clerici ha il cuore spezzato, l’uomo che tanto ha amato ha detto addio

E lei, che non è solo un’immensa professionista, molto amata dagli italiani di ogni età, ma anche una donna dal cuore grande, dolce e sensibile oltre che profondamente sincera. E così non ha affatto voluto tenere nascosto il suo stato d’animo ai suoi tanti estimatori che ora soffrono insieme a lei.

Tuttavia per parlarne non ha scelto i Social, dove per altro è molto attiva, soprattutto su Instagram e da poco su Tik Tok, ma il suo seguitissimo programma culinario che ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima dell’ora di pranzo su Rai 1. Stiamo parlando ovviamente di È Sempre Mezzogiorno. Il suo sfogo a inizio puntata ha spiazzato tutti quanti.

Claudio Baglioni ha preso la sua decisione

In sottofondo un vero capolavoro della musica italiana che ancora oggi, a distanza di molti anni dalla sua creazione, cantiamo tutti a squarciagola. Ci riferiamo a Mille giorni di te e di me del mitico Claudio Baglioni, uno degli artisti più amati in assoluto anche dalla stessa conduttrice che è tristissima dopo che ha saputo che il cantautore ha deciso di abbandonare le scene.

Lo farà nel 2026 ma prima ovviamente ci regalerà altre belle canzoni e intensi concerti. Lei nel parlarne era visibilmente scossa e vicino al pianto. Aveva preso posto al centro dello studio per parlare di lui e mandargli un saluto. E chissà che l’artista non decida magari di farle qualche sorpresa con tanto di ospitata improvvisa nel suo cooking show o intervenendo telefonicamente.