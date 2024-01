Giovanna Civitillo ed Amadeus, dopo Sanremo scappano via: hanno già fatto i bagagli

A breve rivedremo Amadeus sul palco dell’Ariston per l’evento canoro più famoso in Italia. Per il momento i telespettatori hanno modo di seguirlo tutte le sere con il programma televisivo Affari tuoi. Tutti sono concordi nel dire che sia uno dei conduttori più bravi del momento, ragion per cui non c’è da stupirsi se sta cavalcando l’onda del successo e se lo farà ancora.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale ha allo stesso modo incuriosito. Prima di incontrare Giovanna Civitillo è stato sposato con Marisa Di Martino che lo ha preso padre di Alice Sebastiani. Galeotto è stato il quiz televisivo L’Eredità in cui lui era conduttore mentre Giovanna era la ballerina di punta nota per il “momento della scossa”.

All’inizio lei tentennava nell’accettare un invito da Amadeus, ma dopo quel famoso caffè sono passati ormai vent’anni e sono più uniti che mai. Dal loro amore è nato José Alberto Sebastiani. Passano gli anni, ma dai loro sguardi si può dedurre che si amano come se fosse il primo giorno.

Sono molto attivi su Instagram, dato che pubblicano costantemente delle foto di coppia. Like e commenti non mancano, chiaro segno che sono molto amati. Secondo fonti attendibili pare che hanno in mente di preparare le valigie per staccare un po’ la spina dopo l’ennesima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus.

Amadeus scappa via con la sua dolce metà

Chi segue Domenica In ricorda bene che il 9 gennaio 2021 Mara Venier ha avuto modo di intervistare Giovanna e inevitabile è stato parlare del loro primo incontro: “È stato un corteggiamento lento…Non vedevo l’ora di andare al lavoro perché avevo bisogno di lui, di vederlo. Il mio obiettivo era incontrare il suo sguardo…Si è dichiarato con un biglietto“.

In seguito sono andati a prendere un caffè e ha avuto inizio un corteggiamento che ancora oggi dura ed è questa la chiave della loro felicità. Anche se hanno l’agenda piena di impegni, riescono pur sempre a trovare del tempo da dedicare a se stessi. Non a caso lo faranno dopo l’evento canoro dell’anno. Andiamo a scoprire quale sarà la meta.

Amadeus non mancherà a un evento famosissimo

Quest’anno Amadeus avrà accanto Marco Mengoni, la cantante Giorgia, l’attrice comica Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e l’insostituibile Fiorello. Insieme presenteranno i 30 cantanti in gara.

Quando terminerà l’edizione 2024 si recheranno a Putignano per il 630° Carnevale perché Amadeus sarà l’ospite d’onore. L’evento è previsto per sabato 17 febbraio. Ovviamente non mancherà la sua compagna di vita.